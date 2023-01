Rozpačitý liberecký start do jara: vlastní gól, bod s posledním

„Chtěli jsme do jara vstoupit vítězně, což se nám nepodařilo. Jsem zklamaný z výsledku a trošku i z výkonu. Remíza je nakonec asi zasloužená,“ řekl Kozel.

V základní sestavě Liberce dostala příležitost nigerijská útočná posila Victor Olatunji. Ve spolupráci se svým krajanem Ghalim v úvodním poločase několikrát provětral pardubickou obranu a chvíli před přestávkou poslal Liberec do vedení.

Centr z rohu propadl na zadní tyč k osamocenému Červovi, ten vrátil míč na přední tyč, kde ho Olatunji zblízka z první uklidil za záda brankáře Nity, kterého Pardubice těsně před startem jara přivedly na hostování ze Sparty. „Byl jsem v dobré pozici a stačilo mi míč usměrnit do sítě. Jsem rád, že jsem dal první gól za Liberec. Doufám, že v dalších zápasech přidám další, chci být pro tým důležitým hráčem,“ řekl střelec Olatunji.

Jenže liberecká radost vydržela jen přes přestávku. Hned po ní udeřily Pardubice, také z rohu. A ani přitom nemusely vystřelit na branku. Liberecký obránce Plechatý chtěl na zadní tyči odkopnout centrovaný balon, ale zasáhl ho tak nešťastně, že ho poslal do vlastní sítě - 1:1.

Liberecká snaha znovu strhnout zápas na svou stranu vyzněla naprázdno, nepomohlo ani prostřídání a příchod útočných hráčů Rondiče, Rabušice či Frýdka.

„Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, dvacet minut se hrálo na jednu branku, ale nepodařilo se nám jít do vedení,“ konstatoval kouč Kozel. „Pardubice se pak zlepšily, zatímco my jsme hodně kazili. Pomohl nám gól z rohového kopu, jenže druhý poločas jsme začali nejhůř, jak jsme mohli a dali si vlastní gól. Pardubicím to psychicky pomohlo a pak už to byl spíš boj, i terén se postupem času zhoršoval.“

Liberec se i po startu jara snaží posílit tým. Mluví se například o návratu stopera Talovjerova ze Slavie, který v úvodním utkání sešívaných proti Jablonci nebyl ani na lavičce. „Zájem o něj máme, jsem s ním v kontaktu a řekli jsme si, že si zavoláme po víkendu. Víc k tomu říct nemůžu,“ vysvětlil Luboš Kozel.

V dalším kole se fotbalisté Liberce představí v Českých Budějovicích a poté je čekají další dva domácí zápasy.