Liberec dal Olomouci dva krásné góly, doma se ale znovu výhry nedočkal

Liberec před zápasem řešil zdravotní kalamitu v týmu. Ze hry po zranění v minulém kole se Slováckem na delší dobu vypadli záložník Višinský a obránce Fukala. Hrát nemohl ani nemocný kapitán Gebre Selassie. A aby toho nebylo málo, zdravotní potíže nepustily na hřiště ani obránce Ndefeho, kterého Slovan získal v závěru přestupového období na hostování z Ostravy.

V základu dostal poprvé po svém návratu z Itálie šanci ofenzivní hráč Lubomír Tupta a bleskově se trenéru Kozlovi odvděčil: už po necelých dvou minutách hry napálil po rohu míč volejem ze vzduchu a parádní ranou z dobrých 25 metrů poslal Liberec do vedení.

Vstřelený gól však jako by polil živou vodou soupeře. „Dali jsme branku, která nám ale spíše ublížila. Pak jsme dvacet minut dělali vše špatně a soupeř měl dvě tři gólovky. Ještě jsme je přežili, ale nabídli jsme soupeři po velké chybě penaltu,“ konstatoval Kozel. Hostující Chytil pokutový kop po faulu brankáře Vliegena na unikajícího Navrátila proměnil a bylo to 1:1.

Před přestávkou sudí Křepský ukázal červenou kartu olomouckému Vraštilovi za hrubý faul na Ghaliho. Po konzultaci s VAR ji však odvolal a hosté zůstali v jedenácti.

Brzy po začátku druhého poločasu dostal Liberec druhý gól: po centru zleva zblízka Vliegena prostřelil Navrátil. Liberec pak zvýšil obrátky, soupeře přitlačil a v 79. minutě se Červovi tvrdou střelou pod břevno zpoza vápna podařilo vyrovnat.

„Doumbia mi to dobře přistavil a já se hned rozhodl, že budu střílet. Dal jsem si dobrý dotek a chtěl jsem hlavně trefit bránu, což se podařilo. Jinak žádný velký střelec nejsem. Zrovna den před utkáním jsem zkoušel střely na tréninku a posílal jsem to úplně mimo hřiště,“ usmál se Lukáš Červ, který je přitom po zimním návratu van Burena do Slavie se třemi góly nejlepším libereckým střelcem.

„Na začátku druhé půle jsme dostali druhou branku, která určila ráz zbytku zápasu. Cením si toho, že jsme šli za vyrovnáním, tentokrát nám pomohla střídání. Po vyrovnání jsme byli my těmi, kteří chtěli více vyhrát, ale bohužel už jsme další branku nepřidali,“ litoval trenér Kozel. Liberec zůstal v tabulce osmý a v příštím kole ho čeká těžký zápas v Plzni.