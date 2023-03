Liberecký asistent: První dvacetiminutovka byla od nás jako z nejhoršího snu

Liberečtí nastoupili proti Boleslavi výrazně oslabeni. Kvůli čtyřem žlutým kartám chyběli klíčoví středoví hráči Červ s Frýdkem a dlouhodobě zranění Gebre Selassie, Mikula, Fukala a Višinský. Přesto se takový začátek hrůzy nečekal.

„První dvacetiminutovka byla od nás jako z nejhoršího snu. Všude jsme byli pozdě, soupeř byl důraznější a díky tomu dal tři góly,“ uvedl liberecký asistent Ivan Kopecký, jenž včera vedl tým z lavičky. Vykartovaný hlavní kouč Luboš Kozel totiž byl jen na tribuně a nevěřícně sledoval první minuty utkání.

Nejprve skóroval díky sérii libereckých obranných chyb po rohu Jawo, pak poslal míč přes zeď z trestného kopu Ladra a gólman Vliegen překvapivě na dráhu letu ani nezareagoval. A v 19. minutě Jawo opět po rohu lehce využil lajdáckého bránění Prebsla.

„Dali jsme Boleslavi dárky a po tak rychlých gólech už se hraje špatně,“ řekl zastupující kapitán Slovanu Dominik Plechatý. Ojedinělé šance Liberce zlikvidoval brankář domácích Šeda a jejich jasný triumf zpečetil po změně stran krásnou ránou Fulnek.

Liberečtí v jarní části získali v sedmi zápasech jen pět bodů a v sobotu navíc hostí lídra tabulky Slavii...

Zápas Jablonce se Slováckem byl kvůli špatnému terénu odložen

Před dvěma týdny byl duel 1. fotbalové ligy Jablonec - Teplice na deset minut přerušen, přesto se ve sněhových přívalech dohrál. Nedělní utkání se Slováckem už ale kvůli podmáčenému trávníku ani nezačalo.

Ještě v úterý byl přitom majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta mírným optimistou: „Jsem docela mile překvapený, jak ještě hřiště dopadlo. Není to takový průšvih jako s Příbramí před lety. Začali jsme zase topit, tak uvidíme, jak to bude o víkendu. Jediné, z čeho mám teď obavu, to jsou faktury za plyn.“

Koncem týdne ale vydatně pršelo, v sobotu navíc připadlo několik centimetrů mokrého sněhu, proto byl zápas už v sobotním dopoledni s předstihem odložen. „I při vynaložení veškerých možností by nebylo možné plochu připravit do způsobilého stavu s ohledem na zdraví a bezpečnost hráčů,“ uvedl Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, jenž do Jablonce osobně dorazil. O náhradním termínu se teprve rozhodne.