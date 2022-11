Nůžky ustřihly hradecké šance. Nejhezčí gól v kariéře, rozplýval se Rondič

Běžela 76. minuta utkání, Liberec vedl 1:0, Hradec útočil a sahal po vyrovnání.

Pak však přišla hvězdná chvíle střídajícího Imada Rondiče. Po přihrávce skvěle hrajícího kanonýra van Burena střihl bosenský útočník na malém vápně nohama ve vzduchu a poslal míč nechytatelně k tyči.

Krásný fotbalový moment!

Druhý gól dodal bránícímu Slovanu klid a pojistil mu druhou domácí výhru v řadě. „Byl to asi nejhezčí gól v mé kariéře,“ zářil Rondič, který na první trefu v sezoně doteď čekal.

„Překvapilo mě, kolik jsem dostal prostoru. Od začátku jsem věděl, že zakončím nůžkami. Po tréninku jsem tyhle střely vždycky cvičil a dařilo se mi. Jen jsem čekal na takový balon a ten konečně přišel. Jsou to pro nás velice důležité tři body, v poslední době se nám moc nedařilo a dnes jsme to museli zlomit.“

Liberec začal dobře a po necelé čtvrthodině hry se do šestnáctky vřítil van Buren a střelou mezi nohama brankáře Reichla poslal svůj tým do vedení. Nizozemský fotbalista U Nisy letos prožívá střelecky excelentní sezonu, nasázel už devět gólů. „Je to náš rozdílový hráč,“ řekl na jeho adresu trenér Luboš Kozel.

Po vstřelené brance se Slovan soustředil hlavně na obranu, hosté však přes místy velký tlak nebyli efektivní, proti nim byl i skvělý brankář Vliegen. A pak se zablýskly Rondičovy efektní gólové nůžky, které definitivně stvrdily libereckou výhru. „To je celý Imad. Z tutových šancí je schopen zahodit všechno, ale z krkolomných dává góly. Doteď se střelecky trápil, snad mu to pomůže,“ řekl kouč Kozel.

Jeho hradecký protějšek Miroslav Koubek litoval špatné efektivity týmu. „Liberec jsme hodně potrápili, ale jedeme domů s prázdnou. Z tlaku trvajícího celý zápas jsme vytěžili málo, ve finální fázi jsme si vylámali zuby. Ale celkově jsme podali dobrý výkon.“

Ligový podzim zakončí Slovan v Teplicích.