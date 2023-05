Spokojený trenér Kozel: soupeře jsme až na jednu situaci do ničeho nepustili

„Jsem spokojený jak s výsledkem, tak i s výkonem, a hlavně s postupem do finále. Jen naše efektivita mohla být ještě o něco lepší, šancí jsme si vytvořili dost a do jasného vedení jsme se mohli dostat dříve. Ale soupeře jsme až na jednu situaci do ničeho nepustili,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Vítězný gól Slovanu dal už v prvním poločase z dorážky mladý útočník Matyáš Kozák, který se v základní sestavě na jaře objevil poprvé. Po změně stran podtrhli jasnou převahu domácího týmu Frýdek, Tupta a Olatunji, který byl pro obranu Budějovic největším postrachem.

„Dostává se do šancí a hlavně v poli odvádí neskutečnou práci a ukazuje svůj velký potenciál. V klidu mohl dát tři nebo čtyři góly,“ řekl Kozel na adresu urostlého nigerijského útočníka zapůjčeného z kyperského AEK Larnaka.

Liberecký kouč chtěl v zápasech proti Budějovicím dát šanci i hráčům, kteří na jaře nehráli pravidelně. Do základní jedenáctky se tak tentokrát nevešel slovenský útočník Lubomír Tupta. Na hřiště se dostal až po hodině hry, přesto stihl k domácí výhře výrazně přispět: měl prsty ve všech třech libereckých gólech ve druhém poločase.

„Mrzelo mě, že jsem nehrál od začátku, ale v týdnu jsem se bavil s trenérem, něco mi vysvětlil a je to jeho rozhodnutí. Šel jsem na hřiště s tím, že chci týmu pomoct, a to se podařilo. Dal jsem gól a na další dva nahrál, za to jsem moc rád,“ řekl Tupta. „Odehráli jsme výborný zápas. Celý týden jsme pracovali s tím, že to chceme zvládnout a odčinit ten minulý zápas.“

Ve finále ligové skupiny o umístění teď fotbalisty Liberce čekají dva souboje s Hradcem Králové, který v semifinále vyřadil Mladou Boleslav. První se hraje v neděli 21. května na hřišti soupeře (v Mladé Boleslavi), druhý o týden později U Nisy. Vítěz skupiny získá milion korun a nasazení v MOL Cupu. „Půjdeme si za vítězstvím a s cílem, že tu skupinu vyhrajeme,“ prohlásil útočník Tupta.