I po remíze má Liberec pohárové příčky na dohled, čekání na posily se ale táhne

V zimě postihla severočeský klub obvyklá vlna odchodů. Zatím však nenásledovala žádná vlna příchodů, přestože klub vydělal účastí v Evropské lize hodně přes sto milionů korun.



Liberečtí trenéři přišli o sedm hráčů, z nichž čtyři patřili k oporám týmu. Júsuf, Beran, Hromada i Kačaraba zamířili do Slavie. Namísto nich tým od Nisy přivedl ze stejného klubu obránce Karafiáta a ze slovenské Nitry záložníka Faška. To je zatím vše.

„Úzký kádr nás doběhl. Při vykartování Sadílka a nemoci Mary byla šířka kádru velkou výhodou Bohemky,“ řekl kouč Pavel Hoftych. „Zatímco soupeř ve druhém poločase dostřídával velmi kvalitní hráče, my jsme měli na lavičce vesměs mladé kluky. Hráči jako Šulc nebo Michal jsou u nás pořád ještě na učení.“

Liberecký trenér očekával, že v rámci spolupráce se Slavií už bude v tuhle chvíli pod Ještědem více hráčů zapůjčených ze sešívaného klubu. Konkrétně zmínil útočníka Júsufa, který v Liberci působil už na podzim. „Pokud chceme hrát o evropské příčky, dva nebo tři hráči nám ještě chybí,“ upozornil.



Z nebe se sypal sníh, na teploměru svítilo -6 stupňů, trávník U Nisy byl však díky vyhřívání v překvapivě slušném stavu, byť trochu měkký. První poločas sobotního zápasu s Bohemians domácímu Liberci vyšel. Nejprve Pešek promarnil velkou šanci, ale ve 13. minutě už šli Liberečtí do vedení: Rondič přehlavičkoval brankáře Le Gianga, který podcenil centrovaný míč, a Mosquera s klidem zamířil do odkryté branky.

Liberecký Jhon Mosquera se v ligovém duelu po zimní pauze trefil proti bývalým spoluhráčům z Bohemians.

Poté se gestem napodobujícím klokana omluvil fanouškům Bohemians, kde předtím působil. „To gesto jsem neviděl, protože jsem slavil gól, ale Mosquera to uklidil hezky. Byla to těžká situace, někdo by to řešil silou, ale on to udělal nádherně. Musím ale pochválit hlavně Rondiče, který přeskočil brankáře a šanci mu připravil,“ řekl kouč Hoftych.

Po přestávce však hra domácího týmu uvadla, dostal se pod velký tlak a nakonec byl rád, že soupeř jen vyrovnal na 1:1. „Byl to velmi těžký soubojový zápas, který jsme mohli vyhrát i prohrát. V prvním poločase jsme šli do vedení, ale ve druhém nás Bohemka dostala do hodně centrovaných míčů, na což má skvělé hlavičkáře. Rozhodla i šířka jejich kádru v kvalitě. Pro nás už bylo při absencích a po odchodech hráčů složitější, abychom zápas zlomili,“ konstatoval trenér Slovanu.

Přesto se to mohlo podařit. Hned po vyrovnávacím gólu hostů se ocitl ve velké šanci Purzitidis, ale brankář Le Giang dokázal jeho zakončení vyrazit. „Asi jsem měl vystřelit větší silou. Já jsem úplně nečekal, že se balon odrazí ke mně, takže to byla střela na poslední chvíli. No bohužel jsem nedal gól, to mě mrzí,“ řekl řecký obránce, který hrál tentokrát ve středu zálohy a patřil k lepším libereckým hráčům.

Ode pondělí už se budou fotbalisté Liberce připravovat na páteční zápas v Brně. Vzhledem k sněhovým podmínkám pod Ještědem se musí spokojit s umělou trávou. „Tahle sezona je specifická, musíme jít krok po kroku,“ uvědomuje si kouč Hoftych.

Pohárové příčky mají Liberečtí pořád na dostřel. Dál však vyhlížejí potřebné posily, které by jim k nim opět pomohly.