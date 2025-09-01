Když Plzeň vedla, válelo se. My nemáme rabiáty typu Červa, říká Kováč

„Body do tabulky nám přibývají pomalu, ale věřím, že jdeme po správné cestě. Kluci se přesvědčili, že můžou hrát s každým. Věřím, že po reprezentační pauze v tom budeme pokračovat a hlavně budeme sbírat body.“
Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského
Proč jste nedokázali víc?
Dobře jsme do zápasu vstoupili, pak jsme ale zbytečně ztratili míč na levé straně a Ladra to milimetrově uklidil k tyči z první a vlastně jediné šance hostů. Prohrávali jsme 0:1, trošku nás to utlumilo, ale závěr poločasu už od nás byl zase slušný a vstup do druhého poločasu jsme měli velmi dobrý. Hráli jsme rychle nahoru, byli jsme nepříjemní. Nakonec jsme dali gól ze standardky, jen škoda, že jsme nepřidali druhý. Letenay nastřelil břevno a Mahmič měl také skvělou střelu.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek si stěžoval na přehnanou agresivitu zápasu. Jak jste to viděl vy?
My máme herní mužstvo. Nemáme tam žádné rabiáty typu plzeňského Červa nebo jiných. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale když Plzeň vedla, hodně se to válelo. Jestli ty fauly byly tak tvrdé, to nedokážu úplně vyhodnotit. Nemyslím si, že jsme tým, který hraje vyloženě agresivně. Je mi samozřejmě hrozně moc líto Denise Višinského, který dostal ramenem do hlavy. Věřím, že se brzy uzdraví. (Višinský po tvrdém střetu s Kayondem opustil hřiště na nosítkách a s otřesem mozku ho odvezli do nemocnice - pozn. redakce)
Do zápasu nezasáhl váš klíčový hráč Ahmad Ghali, kterého láká Olomouc. Majitel libereckého klubu Ondřej Kania v televizním rozhovoru prozradil, že hráč má z olomoucké nabídky zamotanou hlavu. Je to tak?
Ano, Ahmad Ghali dostal lukrativní nabídku. Dva dny jsem s ním intenzivně mluvil a on řekl, že je na zápas připravený, ale že to v hlavě má. My jsme se ho nakonec rozhodli nenasadit, i kvůli tomu, že by se v soubojích mohl podvědomě šetřit.
Scházel vám na hřišti?
Samozřejmě, je to náš nejlepší hráč, který vždycky může udělat nějakou velkou šanci. Jeho kvalita je nesporná. Ale tak už to ve fotbale chodí. Uvidíme, co se stane v příštích hodinách. Dali jsme na jeho místo Hodouše, který měl za úkol to rozběhat a myslím, že se té pozice zhostil skvěle.
Budete tlačit na vedení klubu, aby Ghali zůstal?
Ta nabídka je tak vysoká, že i pro Ahmada to bude velký problém, protože některé věci se nedají odmítnout. V naší lize se dneska svět trochu zbláznil, bude to složité.
Necítil jste na sebe po dvou porážkách bez vstřeleného gólu tlak od vedení klubu?
Necítil. Jsou tady ambice, a když dvakrát prohrajete, může se stát cokoli, ale já o tom vůbec nepřemýšlím. Ve finále je to o výsledcích, které teď nebyly, takže se objevily spekulace, ale ke mně se nic nedoneslo. Spojit development s výsledky není úplně jednoduché, proto jsem asi pod tlakem.
Kdyby Ghali odešel, budete na to reagovat na přestupovém trhu?
Vedení pracuje na tom, abychom ještě posílili křídla, protože jinak bychom museli reagovat změnou rozestavení. Po reprezentační pauze budeme všichni vědět, co dál.
Blíží se návrat dlouhodobých marodů?
Krollis by se už měl zapojit, měl deset dní individuální těžký program. Zyba do zimy asi nebude a u Knapíka zatím není žádná predikce.