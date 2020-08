Liberecký talent Beran se těší na návrat: Motivaci mám velkou

Zlomí Liberec domácí sérii bez vítězství? Neuvěřitelných 13 let už fotbalisté Liberce doma nedokázali porazit celek Plzně. V neděli mají další šanci, ve druhém ligovém kole budou U Nisy bojovat o první letošní body. Liberec jde do souboje s Plzní, která v minulé sezoně vybojovala ligové stříbro, po velkých letních změnách v sestavě. Úvodní kolo mu nevyšlo, v Olomouci nesehraný severočeský tým neproměnil penaltu a prohrál 0:1. „Kádr Plzně se přes léto moc nezměnil a spíš se ještě posílil. Je to pořád výborné mužstvo z té ligové top trojky se Slavií a Spartou. My ale hrajeme doma a snažíme se nekoukat na soupeře,“ řekl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský. „V týdnu jsme se na Plzeň připravovali nejlíp, jak to šlo, a věřím, že ji pořádně potrápíme. V minulé sezoně jsme s ní sice doma prohráli, ale byl to vyrovnaný zápas, jen jsme neproměňovali šance, zatímco Plzeň ano, ale nijak extrémně nás nepřehrála.“ Momentka ze zápasu mezi Plzní a Libercem, na snímku hostující gólman Filip Nguyen. Hlavní kouč Hoftych už může využít mladého tvůrce hry Michala Berana, kterého v létě z Liberce koupila Slavia, ale nyní ho poslala zpět pod Ještěd na hostování. „Čekám naprosto otevřený zápas, padesát na padesát. Ani jsem nevěděl, že Liberec doma Plzeň neporazil už třináct let, takže věřím tomu, že už se to zlomí,“ uvedl Medynský. Plzeň prožila v týdnu velký psychický otřes. V předkole Ligy mistrů na hřišti Alkmaaru vedla ještě pár vteřin před koncem nastavení 1:0, soupeř však v poslední chvíli z penalty vyrovnal a v prodloužení otočil na 3:1. „Fotbal nám ukázal neuvěřitelně krutou tvář,“ okomentoval to plzeňský kouč Adrian Guľa. Na zápas s Plzní, který bude domácí premiérou v nové sezoně, může liberecký klub vzhledem k aktuálním opatřením obsadit jen čtvrtinu sedaček. Do hlediště se tak vejde necelých dva a půl tisíce diváků. Ti budou muset dodržovat zvláštní pravidla. Například na hlavní tribunu lze jít pouze novým hlavním vchodem přes areál Domova mládeže v Zeyerově ulici. V hledišti se smí obsazovat pouze lichá místa v sudých řadách, jedinou výjimkou jsou rodinní příslušníci, kteří mohou sedět v jedné řadě i vedle sebe. Naopak už není nutné brát si s sebou na stadion roušku, ale je třeba dodržovat povinné rozestupy.