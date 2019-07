Góly z takových nešancí, zlobil se Hoftych. Plzeňská kletba trvá

Po vítězství v Ostravě zažil nový kouč Liberce Pavel Hoftych se svým týmem nevydařenou domácí ligovou premiéru. „Náš mančaft do toho dal všechno, ale Plzeň má na české poměry top mužstvo. Mrzí mě ale, že nám dala góly z takových nešancí,“ zlobil se Hoftych.

V největší možnosti opatrné první půle se objevil liberecký útočník Pázler, ale špatně si připravil míč do brejku. Běžel pak sice ze strany sám na branku, ale gólman Hruška neměl s jeho slabou střelou doprostřed žádný problém.

„Dal jsem si trošku horší první dotek, tím jsem se zpomalil. Pak jsem to chtěl vystřelit na přední tyč, ale trefil jsem to jen do gólmana. Kdybych si ten míč líp převzal, tak bych z toho asi vytěžil víc,“ litoval Jan Pázler.

Hosté pak po změně stran potrestali Liberec po centrech. Nejprve se hlavou trefil stoper Pernica, vedení pak zvýšil dvacet minut před koncem povedenou střelou po odraženém míči Kopic.

V 80. minutě sice snížil stav přesnou hlavičkou po centru Nešického svým prvním ligovým gólem liberecký Musa, ale na porážce Slovanu 1:2 už to nic nezměnilo.

„Měli jsme tam ještě situace, ze kterých jsme mohli a asi i měli skórovat. Řekl bych, že jsme nedokázali udělat lepší výsledek i kvůli tomu, že jsme měli nekvalitu v koncovce. Chtěli jsme využít domácího prostředí, začátek zápasu jsme zvládli dobře, ale pak jsme měli problémy v cestě nahoru, kdy jsme získané balony zbytečně ztratili, protože rozhodování našich hráčů bylo delší, než jaké by na hráče Plzně platilo,“ konstatoval Hoftych.