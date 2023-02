Fotbalový Liberec padl v Plzni, Tuptovo sólo nestačilo

Zatímco však po předchozích zápasech pršela na Liberec fanouškovská kritika, tentokrát svým výkonem přes prohru nezklamal.

„V poli jsme se domácím vyrovnali, možná jsme byli v některých situacích i o trošku kvalitnější. Ale bohužel se rozhoduje v šestnáctkách,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

„My jsme za prvé udělali nějaké zbytečné chyby, které domácí potrestali, a za druhé oni byli svým způsobem důraznější. Náš výkon nebyl špatný, ale limituje nás taková ta finální fáze, kvalita centrů, kvalita zahrávání standardních situací... V tom byli domácí lepší, takže vyhráli,“ dodal Kozel.

První šanci zápasu měl ve 20. minutě Liberec, ale Rondič střelou z úhlu Staňka nepřekvapil. Na druhé straně pak dlouhán Chorý vyhrál vzdušný souboj s Bačkovským, který nastoupil v liberecké brance místo Vliegena, a jeho hlavička se odrazila od břevna k volnému Kopicovi, jenž poslal domácí do vedení. „Laciný gól,“ komentoval to kouč Slovanu.

Po obrátce spálila Plzeň dvě velké šance a Liberečtí trestali. Tupta prokličkoval přes několik protihráčů až na okraj vápna a přízemní střelou srovnal na 1:1. „Tuptič šel z pravé strany, sklepl jsem mu to z první, on si dal dobrý dotek, skvěle obešel snad dva hráče a hezky to pak zakončil,“ popsal pěknou fotbalovou akci útočník Imad Rondič, který tentokrát nastoupil v základu.

Plzeňský Tomáš Chorý v akrobatické pozici.

Po rohovém kopu v 68. minutě však propadl míč ke střídajícímu Mosquerovi a ten vrátil vedení Plzni. V závěru Slovan útočil, ale recept na plzeňskou obranu nenašel.

„Jak dali domácí druhý gól, tak se víc zatáhli a my tlačili. Je to škoda, zkoušeli jsme tam centry, ty nám ale moc nešly. Snažili jsme se, z týmu bylo cítit, že chceme dát gól, to ale bohužel nevyšlo,“ litoval Rondič. Liberec čeká náročný týden. Už ve středu hraje na domácím stadionu U Nisy čtvrtfinále poháru proti Spartě a v neděli pak hostí v lize Bohemians.