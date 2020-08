Po pohárovém výpadku jede Plzeň do Liberce. Můžeme okamžitě přepnout, říká Guľa

Havel: Na nás má motivaci každý Patří mezi hráče, které muselo středeční vyřazení z Ligy mistrů zasáhnout nejvíc. Milan Havel mohl v Alkmaaru srovnat v prodloužení, jenže přestřelil. Teď touží aspoň po částečné satisfakci v v nedělním duelu 2. kola Fortuna ligy na půdě fotbalistů Liberce. „Musíme se vrátit k naší hře a vnutit ji soupeři,“ hlásí krajní bek plzeňské Viktorie. Už z vás středeční zklamání aspoň částečně vyprchalo?

Bude to určitě bolet hodně dlouho, ale fotbalový život je bohužel takový. Teď hrajeme v neděli v Liberci, musíme se soustředit jen na to. Naší úlohou je to zvládnout. Milan Havel z Plzně (vlevo) a Oussama Idrissi z Alkmaaru (vpravo) během utkání 2. předkola Ligy mistrů. Jakým způsobem musíte k zápasu přistoupit?

Víme, že nás nečeká lehké utkání. V Liberci je to vždycky těžké. Musíme se vrátit k naší hře, vnutit ji soupeři a být dominantní. Jsem si na sto procent jistý, že jsme schopní si odtamtud přivézt vítězství. Ve Slovanu hostuje spousta hráčů ze Slavie. Myslíte, že budou na rivala svého mateřského klubu ještě nažhavenější?

To bych neřekl. Proti nám má každý dvojnásobnou motivaci, všechny týmy hrají naplno a chtějí se ukázat. To bude platit i tentokrát. Bude to hlavně o nás, tak je to v lize vždycky. Nachystáme se na to. Když jste hráli v Liberci před rokem naposledy, byla z toho výhra. Na trávník jste šel už v desáté minutě, nahrál jste i na gól...

Vzpomínám si. Zranil se Radim Řezník, šel jsem tam za něj. Zápas to byl super a byl bych rád, kdyby to dopadlo podobně. I když raději s čistým kontem. Tehdy jsme dostali ze standardky gól na 2:1 a závěr byl ještě hektický.