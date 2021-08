Liberec vyzve Plzeň s Mosquerou. Bude mít velkou motivaci, tuší Holeňák

V cestě jim však v neděli v podvečer bude stát mimořádně silný protivník: plzeňská Viktoria, která všechna dosavadní ligová utkání vyhrála a sebevědomí si povzbudila i čtvrtečním postupem na evropské scéně.

Liberec vs. Plzeň Online reportáž v neděli od 19 hodin

„Respektujeme sílu soupeře, ale my máme velkou motivaci na našem stadionu konečně po dlouhé době vyhrát. Před rokem se nám povedlo U Nisy Plzeň porazit, takže do zápasu půjdeme s cílem to zopakovat,“ řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

„Věříme, že do hlediště přijde spousta našich fanoušků a že nás poženou za tříbodovým ziskem, který při pohledu na tabulku jednoznačně potřebujeme,“ připomněl Holeňák patnácté místo, na němž se Slovan s jediným získaným bodem za minulou remízu 1:1 s Hradcem v současnosti nachází.

Jednou z nebezpečných útočných zbraní hostů je krajní záložník Jhon Mosquera, který do Plzně zamířil po minulém ročníku právě z Liberce. Pokud proti svému bývalému týmu nastoupí, bude to pro něj pikantní návrat a liberecká defenziva musí být v pohotovosti.

„Mosquera bude mít určitě velkou motivaci se U Nisy ukázat,“ čeká Holeňák. „Ve velké formě ale hrají i mladí a šikovní záložníci Šulc a Bucha, no a vepředu jsou dvě věže, Chorý a střelec Beauguel. Čeká nás proto velmi těžký soupeř.“

Plzeň vedená bývalým reprezentačním koučem Michalem Bílkem bude chtít i v Liberci potvrdit skvělý vstup do ligy.

„Liberec nemá úplně dobrý začátek sezony. Je to ale i tím, že ve dvou zápasech nedohrával v plném počtu. Hrál se Spartou, která letos bude silná. Slovan Liberec je doma vždy nepříjemný soupeř a do zápasu půjde s tím, že bude věřit tomu, že budeme unavení a že má šanci nás porazit,“ odhaduje asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Liberec se bude muset obejít bez záložníka Filipa Havelky, který dostal za vyloučení proti Hradci trest na dva zápasy. Do hry naopak může opět naskočit největší letní liberecká posila Theodor Gebre Selassie.