Kováč v kabině zvýšil hlas, po výhře si oddechl: Ale musíme se ve všem zlepšit

„Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli, protože to bylo nesmírně těžké utkání, první domácí. Nervozita byla obrovská, hlavně v prvním poločase,“ oddychl si trenér Radoslav Kováč.

V prvním poločase jste se nedokázali prosadit. Co byl z vašeho pohledu hlavní problém?

Hodně jsme kazili a hráli pomalu. První poločas se mi vůbec nelíbil, asi jako všem. Potom jsme si řekli, že do hry pošleme hráče, kteří by nám dodali maličko víc energie. Nakonec jsme to zvládli, ale musím pochválit Pardubice za dobře organizovaný výkon. Bylo to těžké utkání, zaplaťpánbůh za tři body.

Věříte, že vám pomůžou?

Jsou teď nejdůležitější, snad se díky nim trochu zklidníme Přišlo hodně lidí, těm bych chtěl poděkoval, i když první poločas byl krkolomný. Bylo dobré, že jsme do druhého dobře vstoupili a dali jsme rychle gól. Pak to Patrák krásně trefil z trestného kopu a vyrovnal, ale dobře jsme zareagovali, dali jsme hned na 2:1 a pak už jsme to ubránili.

Musel jste v kabině o přestávce zvýšit hlas?

Určitě, hodně jsme zvýšili hlas, protože se nám to vůbec nelíbilo, bylo tam strašně málo rozběhů za obranu a hráli jsme staticky. První kola jsme chtěli urvat na vůli a práci a nakonec se nám to podařilo. Musíme být trpěliví a určitě se musíme zlepšit ve všem. Víme o tom a věřím, že tři body klukům pomůžou, protože nervozitu jsem tam viděl velkou.

Liberecký Ahmad Ghali střílí na bránu Pardubic.

V prvním poločase se z hlediště ozýval i pískot. Jak jste to vnímal?

Fanoušci na to mají právo. Čekali asi od začátku nějakou naši dominanci, která nepřicházela. Hráli jsme pomalu a nepřesně, takže jsme k tomu dali důvod.

Jak moc jste si oddechl po hlavičce Letenaye na 2:1, kterou jste rychle reagovali na vyrovnání soupeře?

Byla strašně důležitá. Kdyby zápas skončil remízou, byla by to pro nás velká ztráta. Střídající Letenay nám pomohl gólem stejně jako minule v Boleslavi Mašek. Konkurence v týmu je výborná.

Naopak Masopusta s Krollisem jste po poločase stáhl ze hry. Mělo to nějaké zdravotní důvody?

Ne, žádné zranění za tím nebylo. Šli dolů a byli z toho samozřejmě trochu zklamaní. Oba kluci se potřebují dostat do kondice, kterou od nich potřebujeme. I ten poločas jim, co se týče fyzičky, hodně pomůže. Jsou to výborní hráči, kteří nám ještě strašně moc pomůžou.

Liberecký trenér Radoslav Kováč slaví gól Ahmada Ghaliho do sítě Pardubic.

V týdnu jste představili nového francouzského stopera N’Guessana. Neuvažoval jste, že byste ho v průběhu utkání poslal na hřiště?

Měl s námi zatím jen dva lehčí tréninky. Je to hráč, který je dynamický, vysoký a soubojový. Takovou typologii tady nemáme, takže jsme moc rádi, že přišel. Je hrozně klidný na míči, neskutečně silný a tvrdý. Měl jsem myšlenku, že bych ho tam na závěr dal, ale skoro vůbec jsme ho neviděli v akci, takže jsme do toho rizika nakonec nešli.

Říkal jste, že se třemi body jste spokojený. V příštím kole v Olomouci už by takový výkon ale stačit nemusel, souhlasíte?

My víme, že to nebylo optimální. Z prvních dvou kol ale máme čtyři body, což není špatné. Myslím, že tohle vítězství dodá klukům potřebné sebevědomí. Ten zápas jsme strašně potřebovali jakkoliv zvládnout, což se nám v minulé sezoně někdy nedařilo, a body nám pak nakonec chyběly. Pardubice dostaly v prvním kole pětku s Plzní, takže se dalo očekávat, že v Liberci budou hrát daleko víc obezřetně v bloku, do kterého se budeme těžko dostávat. Každopádně máme na čem pracovat.