Liberecký Malinský: Když nebudu dávat góly, bude trpět celý tým

„Získali jsme bod na horké půdě, jeli jsme pro tři, kdybychom byli efektivnější, tak je máme. Ale proti minulému zápasu s Teplicemi, kdy jsme nebyli spokojení s tempem a pracovitostí, odpovídal náš výkon tomu, co bychom po týmu chtěli,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

„Hrozili jsme hlavně po zemi rychlými kontry, dobrým napadáním a brejkovými situacemi, ale chybělo nám trochu štěstí nebo jsme to nevyřešili optimálně. Měli jsme vyhrát, gólových šancí jsme měli víc.“

Oba góly padly po necelé hodině hry. Liberec šel do vedení poté, co chorvatský útočník Musa, který nastoupil místo nemocného Kuchty, šel důrazně za míčem, využil nedorozumění brankáře Šroma se Simerským a střelou do prázdné branky rozradostnil libereckou lavičku i hrstku fanoušků na tribuně. Už po pěti minutách však Opava vyrovnala, když veterán Zavadil poslal do vápna povedený centr z trestného kopu a Dedič ho usměrnil na zadní tyč.

Liberečtí hrající bez svého nejlepšího střelce Potočného, který pykal za žluté karty, byli většinu zápasu nebezpečnější, dvě další brankové příležitosti však zahodili. U obou byl rychlonohý záložník Malinský. Ve 26. minutě utekl domácí obraně, nastřelil vybíhajícího Šroma a odražený míč poslal Baluta z malého vápna nad odkrytou opavskou branku.

Za stavu 1:1 v 71. minutě se po dalším kontru Liberce dostal k zakončení opět Malinský, který přehodil Šroma, ale těsně minul. „Já měl asi dvě největší příležitosti za celý zápas, bohužel ani jedna neskončila v bráně. Ta druhá olízla tyčku, což mě strašně mrzí,“ litoval Tomáš Malinský. „Když nebudu dávat góly, bude trpět celý tým. To se dneska ukázalo. Kdybych to vyřešil líp, odjíždíme se třemi body. Bod je pro nás hodně málo, Opava nic neměla, hrozila jen ze standardních situací.“

Druhý zápas za Liberec odehrál v Opavě rumunský záložník Alexandru Baluta, který U Nisy hostuje ze Slavie. Tentokrát byl vidět víc než v domácím zápase s Teplicemi, který rovněž skončil remízou 1:1. „Alex je velmi dobrý fotbalista, ale je u nás krátce a zatím neměl čas se pochopit s mužstvem na sto procent, tým ho neumí tolik využít. Musím ho ale pochválit, že splnil v napadání a defenzivě běžeckou práci, kterou od něj očekáváme. Spolupráce s týmem už byla lepší než v prvním zápase,“ řekl kouč Hoftych.

Liberec je na desátém místě ligovém tabulky, ve vyrovnaném středu má bodově mnohem blíž k jejímu dnu než k čelním pozicím. V příštím kole doma proti Českým Budějovicím se bude muset obejít hned bez tří vykartovaných hráčů. Čtvrtou žlutou v Opavě viděli Breite, Oscar a Kačaraba, což znamená stop na jeden zápas.

Už ve středu se představí Liberečtí doma, ve 3. kole poháru změří síly s Prostějovem.