Zmatek v Liberci a omluva Bohemians. Hůlka musí zpátky, čeká na konec smlouvy

„Vzhledem k administrativnímu pochybení ze strany našeho klubu, kdy jsme včas nepožádali o jeho dřívější uvolnění do přípravy s naším týmem, jak je to obvyklé, se hráč zatím musí vrátit do tréninkového procesu s Bohemians,“ píše Slovan na svém webu.
„Za naši chybu se tímto Bohemians omlouváme,“ doplňuje klub.
Jde o nestandardní situaci. Běžně se kluby domlouvají předem, že hráči mohou absolvovat část přípravy ještě pod stávající smlouvou, pokud se čeká na její skončení, a usnadní se tak proces přestupu.
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Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka
Hůlku v Liberci představili na konci května. Teď se hlásil na startu přípravy pod novým trenérem Branislavem Fodrekem, jenže začátek defenzivního univerzála v klubu se komplikuje.
„Opomenutí, ke kterému z naší strany došlo, je nepřijatelné a vyvodíme z něho v klubu interní důsledky,“ řekl liberecký generální ředitel Jan Nezmar.
Kvůli tomu teď Hůlka musí zpět na tréninky do Prahy, na sever Čech se může přesunout až ve chvíli, kdy se oba kluby dohodnou, nebo po třicátém červnu, kdy mu oficiálně smlouva v Ďolíčku skončí.
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Nový liberecký kouč přivítal Hůlku. Diakité a N’Guessan sledují přípravu ze dveří
Hůlka v uplynulé sezoně prožil nejproduktivnější ročník v kariéře, z pozice obránce v lize skóroval čtyřikrát a přidal dvě asistence. Loučil se po osmi sezonách v Bohemians. Liberec o něj měl zájem už v zimě, nakonec však Hůlka zůstal až do konce smlouvy.
A to doslova.