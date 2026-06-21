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Chance Liga 2025/2026

Zmatek v Liberci a omluva Bohemians. Hůlka musí zpátky, čeká na konec smlouvy

Autor:
  22:44
V sobotu se sice hlásil na začátku letní přípravy v Liberci, kvůli administrativní chybě však musí Lukáš Hůlka, čerstvý přestup z Bohemians, zpátky ke svému bývalému klubu do Prahy, kde má stále platnou smlouvu až do konce června.
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Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka slaví vstřelený gól Spartě. | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Vzhledem k administrativnímu pochybení ze strany našeho klubu, kdy jsme včas nepožádali o jeho dřívější uvolnění do přípravy s naším týmem, jak je to obvyklé, se hráč zatím musí vrátit do tréninkového procesu s Bohemians,“ píše Slovan na svém webu.

„Za naši chybu se tímto Bohemians omlouváme,“ doplňuje klub.

Jde o nestandardní situaci. Běžně se kluby domlouvají předem, že hráči mohou absolvovat část přípravy ještě pod stávající smlouvou, pokud se čeká na její skončení, a usnadní se tak proces přestupu.

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Hůlku v Liberci představili na konci května. Teď se hlásil na startu přípravy pod novým trenérem Branislavem Fodrekem, jenže začátek defenzivního univerzála v klubu se komplikuje.

„Opomenutí, ke kterému z naší strany došlo, je nepřijatelné a vyvodíme z něho v klubu interní důsledky,“ řekl liberecký generální ředitel Jan Nezmar.

Kvůli tomu teď Hůlka musí zpět na tréninky do Prahy, na sever Čech se může přesunout až ve chvíli, kdy se oba kluby dohodnou, nebo po třicátém červnu, kdy mu oficiálně smlouva v Ďolíčku skončí.

Nový liberecký kouč přivítal Hůlku. Diakité a N’Guessan sledují přípravu ze dveří

Hůlka v uplynulé sezoně prožil nejproduktivnější ročník v kariéře, z pozice obránce v lize skóroval čtyřikrát a přidal dvě asistence. Loučil se po osmi sezonách v Bohemians. Liberec o něj měl zájem už v zimě, nakonec však Hůlka zůstal až do konce smlouvy.

A to doslova.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
2. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
3. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
3. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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