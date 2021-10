Kouč Jílek chce od Olomouce v Liberci více fotbalovosti

„Po dvou utkáních bez gólu to bylo extrémně důležité vítězství, především pro upevnění sebevědomí. Do Liberce jedeme s odhodláním na to navázat a vylepšit herní projev,“ velí na klubovém webu trenér Sigmy Václav Jílek. „Výhra to byla důležitá. S Karvinou to pro nás byla povinnost, za kterou jsme rádi, že jsme ji zvládli,“ kývl záložník Radim Breite.

Po dvou prohrách v řadě se však Liberec chce zase odrazit. „Po příchodu trenéra Kozla Liberec nějaké body uhrál, s Mladou Boleslaví a v Jablonci. Ale pak dvě utkání nezvládl. Je ale potřeba říct, že hrál s Baníkem a na Slavii, což jsou velmi složití soupeři,“ podotkl Jílek.

„Olomouc je sice před námi, ale hrajeme doma a to nám velí ji porazit. Herně se postupně zlepšujeme, v utkání na Slavii jsme měli velmi dobré pasáže, ale pořád se trápíme v koncovce. V tréninku na tom pracujeme a už je potřeba to prolomit. Je prostě důležité se ještě více dostávat do šancí a z nich už střílet góly,“ poukázal liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák na fakt, že Slovan je s pouhými sedmi góly nejhůře střílejícím týmem ligy.

Rozloučení s Dočkalem Začátkem týdne ve věku nedožitých 82 let zemřel Jaroslav Dočkal. První trenér fotbalové Sigmy v nejvyšší soutěži, leč s ní v sezoně 1982/83 s bilancí pěti výher, šesti remíz a 19 porážek spadl. V Olomouci vedl například Uličného či Laudu. Poslední rozloučení se s bývalým útočníkem Sparty či Jablonce konalo včera na jabloneckém hřbitově.

„Že nedáváme góly? Podle mě je jen otázka času, kdy to jedním zápasem zlomíme a pak už to pojede,“ tvrdí liberecký stoper Dominik Plechatý. „Musíme se zvednout jako tým, abychom se před zimní pauzou dostali do prostřední skupiny a byli víc v klidu. Máme na to osm zápasů a věřím, že to zvládneme.“

Liberečtí v květnu prohráli v minulé sezoně doma s Olomoucí 1:2. Vítězný gól dal Milan Kerbr, který se tehdy už coby asistent trenéra Sigmy a bývalý hráč Slovanu U Nisy symbolicky loučil s hráčskou kariérou a nastoupil na poslední tři minuty. V nastaveném čase proměnil penaltu. „V Liberci je vždy složitá půda. Jsou soubojovým mužstvem a zápas bude navíc umocněný situací, ve které se tým nachází. Pro nás bude důležité, abychom se vyrovnali s nátlakovou a důraznou hrou soupeře a nabídli více fotbalovosti a chytrosti než v předchozích zápasech,“ přeje si Jílek.