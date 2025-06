„Doufám, že to zvládnu a na novou roli si zvyknu co nejrychleji. Je tady dost zkušených lidí, kteří mi určitě pomůžou,“ řekl Rabušic pro klubový web.

Pětatřicetiletý dnes už bývalý útočník odehrál v libereckém dresu 200 ligových zápasů a stal se oblíbencem místních fanoušků. V poslední době ho stále více omezovaly potíže s kolenem, které mu neumožňovaly trénovat naplno.

S kariérou se rozloučil po posledním utkání uplynulé sezony, v němž Slovan doma porazil Bohemians 1:0. „Byla to emotivní chvíle. Přemýšlel jsem nad tím celý den. Něco děláte celý život, a teď to zničehonic končí, ale já už jsem připravený jít dál, zapojit se do chodu klubu a pomoct mu, abychom byli ještě výš, než jsme teď,“ prohlásil tehdy Rabušic.

V klubu teď bude podle očekávání pokračovat ve sportovním úseku. V nové funkci převezme část povinností a pravomocí po Zdeňku Koukalovi, který v klubu po letech skončil.

Koukal v uplynulé sezoně po příchodu nového majitele Ondřeje Kanii zastával pozici sportovního manažera a postupně předával svou předchozí agendu sportovního ředitele, jímž byl mezi lety 2018-2024. Podle klubu tím byla zajištěna určitá kontinuita, hlavně v otázce hráčů B-týmu a mládežnických kategorií.

Michael Rabušic z Liberce v zápase s Teplicemi

Koukala teď zřejmě čeká pikantní přestup. Podle zákulisních informací by se měl stěhovat do sousedního Jablonce a pomoci mu s řízením sportovního úseku poté, co byl majitel klubu Miroslav Pelta pravomocně odsouzen do vězení. Koukal by v Jablonci navázal na předchozí spolupráci s trenérem Lubošem Kozlem, kterého dobře zná z působení v Liberci.

Ve funkci sportovního ředitele Slovanu Liberec pokračuje Theodor Gebre Selassie.