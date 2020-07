S Boleslaví je to nejdůležitější zápas sezony, říká neúnavný Kačaraba

„Jasně, je to hodně zápasů, ale já mám rád, když se hraje jednou za tři nebo čtyři dny. Všichni děláme práci, která nás baví, a navíc je lepší hrát než trénovat,“ říká pětadvacetiletý fotbalista před nedělním soubojem, který odstartuje U Nisy v 17 hodin.

Liberec vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli od 17 hodin

„S Boleslaví je to nejdůležitější zápas této sezony, moc se na něj těším. Zkusíme udělat všechno proto, abychom uspěli. Pro oba týmy to bude náročné, ale my hrajeme doma před svými fanoušky a budeme chtít vyhrát.“

Kačaraba přišel pod Ještěd před dvěma a půl lety z ukrajinského Šachtaru Doněck a brzy se usadil v základní sestavě Slovanu. Vloni v létě se jeho hostování změnilo v přestup a spolehlivý stoper na severu Čech podepsal tříletý kontrakt.

O jeho důležitosti pro liberecký tým jasně svědčí statistiky. V úspěšnosti obranných soubojů či počtu odebraných míčů má Kačaraba nejlepší čísla z hráčů Slovanu.

Taras Kačaraba vytvořil s Ondřejem Karafiátem stabilní stoperskou dvojici, která spolu pravidelně nastupuje už dva roky. Zápas s Mladou Boleslaví však pro ni bude zřejmě poslední, protože Karafiát má namířeno do pražské Slavie. „Přeju Káfovi, aby se mu v novém působišti dařilo. Snad se rozloučíme vítězně,“ doufá Kačaraba. „V týmu ale máme další hráče, před další sezonou budeme mít soustředění a vznikne nová stoperská dvojice, která snad bude hrát stejně dobře.“

V posledním zápase ligové nadstavby v Plzni liberecký kouč Hoftych šetřil řadu opor. Kačaraba však na hřišti nechyběl, dokonce poprvé za dobu ve Slovanu navlékl kapitánskou pásku. Výrazně omlazený tým Liberce padl 0:4. „Domluvili jsme se, že pomůžu na hřišti mladým klukům. Byl jsem rád, že jsem kapitán, trenérovi jsem za to poděkoval,“ řekl hráč, který po koronapauze od 23. května odehrál už 13 soutěžních zápasů, všechny navíc v základní sestavě.

Šetření sedmi klíčových hráčů v Plzni (Malinského, Peška, Mary, Hromady, Kuchty, Karafiáta a Mikuly) se v nedělní bitvě o Evropu může Liberci vyplatit. „Věřím, že nám to pomůže, protože kluci trénovali, budou mít na zápas hodně sil a společně uděláme maximum, abychom to zvládli,“ říká Kačaraba.