Podobné jako pohár se Spartou, říká Hoftych o rozhodující bitvě o Evropu

„Je to poslední zápas, jsme rádi za výhodu domácího prostředí a věřím, že utkání proběhne v duchu fair play a diváci nás doženou k vítězství,“ říká trenér Pavel Hoftych. „Postavíme to nejlepší, co momentálně máme, pořád máme velkou sílu. Hráči se těší, některé jsme nechali v zápase v Plzni odpočinout. Myslím, že my i Boleslav máme vyrovnanou kvalitu mužstva.“

Liberec vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli od 17 hodin

Kolik hráčů vám bude chybět?

Jsme relativně zdraví. Určitě nebude hrát Baluta, který má silně pohmožděný kotník. Problémy jsou i u Alibekova a Kuchty, ale uvidíme v den zápasu. Důležité je, že hráči, o kterých se zmiňuje letní přestupový kolotoč, chtějí hrát za Liberec. Toho si cením, protože za dva nebo tři dny už tady možná nebudou, ale všichni chtějí, aby Liberec měl poháry.

Nerozhodí přece jen kabinu, když se o řadě hráčů proslýchá, že brzy zamíří do Slavie či jinam?

Každý může být rád, že se o něm mluví v souvislosti s přestupy, ať je to Kuchta, Malinský, Karafiát nebo Beran. Ale oni vědí, že pravda leží na hřišti. Kdyby měli jiný charakter, možná ze sebe teď udělají marody a budou se soustředit na nové angažmá. Pro nás je důležité, že všichni chtějí ten zápas hrát a chtějí, abychom byli úspěšní. I to vypovídá o tom, že kabina je soudržná. I v tom vidíme sílu, že bychom zápas měli zvládnout.

Postup do Evropy jste si mohli zajistit už výhrou ve finále poháru či umístěním v tabulce do čtvrtého místa. Nakonec o něj musíte bojovat až v posledním možném zápase, což jste určitě nechtěli...

Tím, že jsme šli tabulkou zespoda, to takhle ani nevnímám. Ano, chtěli jsme to ukončit dřív, ale respektujeme všechny soupeře. Kdybychom se od začátku pohybovali na třetím místě jako Jablonec a potom jsme to protahovali až do konce sezony, viděli bychom to asi jinak. Takhle to bereme tak, že pořád stoupáme a jdeme za něčím z úplného spodku.

Jak hodnotíte soupeře z Mladé Boleslavi?

Je to silný mančaft. Mají zkušenosti z minulé sezony, kdy v posledním kole z desátého místa porazili Baník Ostrava. Letos měli fázi, kdy se jim nedařilo vyrovnat se zimními odchody Komličenka nebo Mešanoviče a měli zranění. V posledních zápasech ale hodně bodují a vyřadili i velmi silnou Bohemku. Bude to těžký soupeř.

V anketě Ligové fotbalové asociace jste mezi trenéry skončil druhý za jasným vítězem Jindřichem Trpišovským, koučem mistrovské Slavie. Jak moc si toho považujete?

Hodně mě to potěšilo, protože je to hodnocení od trenérů a kapitánů mužstev, tedy těch nejbližších. O to je to cennější. Ale beru to tak, že jde o ocenění pro Slovan Liberec, pro všechny moje kolegy, hráče a celý klub. Jsme jeden tým, já jsem jen ten, kdo je víc vidět. Ze začátku ligy jsme byli na patnáctém místě a dojeli jsme až do finále pohárů a ligové skupiny o titul. Společnou prací jsme na sebe upozornili.

Prozradíte, koho jste volil vy?

Za trenéra jednoznačně Trpišovského, jako hráče Ševčíka.

Baráž s Boleslaví představuje zápas, v němž jde o všechno a není možnost opravy. Bude to hodně podobné finálové pohárové bitvě se Spartou, ve které jste doma padli 1:2?

Ano, je to hodně podobné. Akorát ve finále to pro nás nebyla úplně domácí půda. Hřiště sice bylo naše, ale tábory fanoušků byly vyrovnané. Věřím, že teď budeme mít větší podporu diváků. Po finále zvedneš pohár, kdežto tady nic nezvedáš, ale do evropských pohárů jdeš. Vnímáme to jako stejně důležitý zápas jako finále poháru.