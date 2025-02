Krajčírik zastoupil Koubka a chytil penaltu. Snad jsem trenérům zamotal hlavu, říká

„Jsem rád, že jsem dostal šanci. Vnitřně jsem věděl, že ten zápas zvládneme, celý týden jsme byli dobře nastavení,“ řekl čtyřiadvacetiletý brankář, který přišel pod Ještěd v létě na hostování z polského Widzewu Lodž.

V zápase proti Boleslavi musel zastoupit potrestanou libereckou jedničku Tomáše Koubka.

Děláte si teď naději, že byste třeba mohl být jedničkou?

Doufám, že jsem trenérům zamotal hlavu a že jsem se o post brankářské jedničky popral. Snad jsem ukázal, že na to mám a že můžu chytat i já.

V Liberci jste od léta, ale v lize jste se dostal mezi tyče až před týdnem, kdy jste v Plzni střídal vyloučeného Koubka. Jaké to bylo čekat na příležitost tak dlouho?

Do Liberce jsem přišel s nedoléčeným zraněním a potřeboval jsem se do toho dostat. Myslím, že v listopadu a prosinci už jsem v brance na tréninku nebo v zápasech béčka vypadal dobře. Potřeboval jsem čas, nebyl to pro mě lehký rok, ve Widzewu Lodž jsem se dvakrát zranil a bylo to těžké na psychiku. Jsem rád, že mi teď trenéři dali důvěru, užíval jsem si celý zápas.

Jak byste ho zhodnotil?

Vstoupili jsme do něj dobře, agresivně. V prvním poločase jsme Mladou Boleslav do ničeho nepustili. Dali jsme dva góly, měli jsme hru pod kontrolou. I do druhého poločasu jsme měli výborný vstup, ale od sedmdesáté minuty nás hosté začali tlačit. Dali gól, měli i penaltu, kterou jsem chytil. Měli i další šance, ale naštěstí mířili doprostřed branky a v pohodě jsem to vyřešil.

Liberecký útočník Raimonds Krollis se raduje z gólu.

Kdyby Boleslav penaltu proměnila, utkání se ještě mohlo zamotat. Měl jste jejího exekutora Ladru načteného?

S trenérem brankářů jsme se o tom bavili, před každým zápasem nám ukazuje penalty a já jsem to vyhodnotil tak, že půjdu na pravou stranu. Věděl jsem, že to chytím.

Takhle nějak jste si premiéru v základní sestavě představoval?

Určitě ano. Celý zápas jsem myslel na to, že ho musíme zvládnout, protože ty předtím jsme nezvládli a už jsme potřebovali bodovat. Myslím, že jsem podal dobrý výkon, stejně jako všichni hráči na hřišti. Trochu mě mrzí, že jsem nevychytal nulu, ale hlavní je výhra.

Tým proti Boleslavi nemohl vést potrestaný kouč Radoslav Kováč a zastoupil ho asistent Miroslav Holeňák. Jaké to bylo?

V týdnu jsme měli přípravu a trenér Kováč nám vysvětlil, co máme dělat, a my to od začátku plnili. Mnohokrát během zápasu jsem slyšel, jak na nás křičí z tribuny. I to nám pomáhalo k tomu, že jsme se dostávali do brejků.