ONLINE: Liberec - Ml. Boleslav 0:0, souboj druhého se třetím, půjdou domácí do čela?

Má formu, baví fanoušky, připisuje body.
Liberec je pod vedením nového kouče Fodreka o bod druhý za Slavií, když v sedmi kolech ztratil body jen za domácí porážku s Teplicemi a remízu se Slavií. Naposled vyhrál regionální derby v Jablonci.
Mladá Boleslav má sice o dva body méně, ale odložený duel na Bohemians k dobru. Se Slavií je jediným týmem, který ještě neprohrál. Má produktivní útok i pevnou obranu.
T. Koubek - L. Masopust, L. Hůlka, A. Drakpe - P. Juliš, F. Faye, M. Lexa, A. Kayondo - P. Dulay, L. Mašek, V. Kušej
J. Floder - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Donát, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
J. Mikula, V. Stránský, L. Pešl, J. Koželuh, Q. Zyba, A. Bužek, J. Musil, P. Hodouš, V. Baboula, A. Basiladze, E. Marsetič
V. Vorel, D. Pech, S. Grygar, M. Zachoval, J. Buryán, F. Kolář, J. Jinoch, M. Havran, J. Harušťák