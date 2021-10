Liberecké trable: čtvrtá červená v sezoně a první prohra pod Kozlem

Baník dokázal U Nisy triumfovat po dlouhých 11 letech. Utkání však hodně ovlivnilo vyloučení domácího záložníka Tiéhiho ve 38. minutě.

„Nemůžu neříct, že vzhledem k tomu, jak byly hodnoceny některé předchozí zákroky, za mě tohle červená karta není,“ zlobil se liberecký kouč Kozel po zápase.

O co šlo? Tiéhi, který už měl jednu (dost přísnou) žlutou, v závěru prvního poločasu v souboji přišlápl nohu Ndefemu. Rozhodčí Machálek to nejdřív nechal bez povšimnutí, ale po upozornění sudího u videa si šel situaci prohlédnout a tasil červenou. Bylo to už čtvrté liberecké vyloučení v této sezoně.

Ostrava přesilovku rychle využila. Ještě před přestávkou zahrávala rohový kop, balon se odrazil za šestnáctku k volnému Fleišmanovi a ten levačkou propálil Knoblocha. „Chyběl nám tam jeden hráč. Na odražený míč byli tři hráči soupeře proti našemu jednomu a Fleišman to trefil,“ konstatoval Kozel.

Střelec Fleišman ani nechtěl svoji trefu slavit, za Liberec totiž dříve hrál a byl i jeho kapitánem. „Já jsem v první chvíli ani nevěděl, že je to gól. Nechtěl jsem slavit, něco jsem tu zažil,“ řekl Fleišman. „Po červené kartě Liberec paradoxně začal hrát víc fotbal a my jsme se soustředili na bránění. Díkybohu za tři body,“ dodal.

Liberec se i v deseti snažil být nebezpečný, jenže potvrdil, proč je týmem s nejhorším útokem v lize. „Nehráli jsme špatně, ale v naší finální fázi zlepšení příliš vidět nebylo,“ uznal trenér Kozel.

V 63. minutě si hosté výhru pojistili po přesném centru Ndefeho, který hlavou nechytatelně uklidil pod břevno nejlepší ostravský střelec Almási. Ten byl v závěru po druhé žluté kartě vyloučen, ale síly na hřišti se z libereckého pohledu srovnaly pozdě.

Christ Tiéhi z Liberce vede balon v zápase proti Baníku Ostrava.

„Nezvládli jsme to. Dost nás to mrzí, protože jsme byli na Baník dobře připravení. Bylo vidět, že jsme chtěli vyhrát, bohužel se to ale opakuje. Zase jsme šli do deseti a pak už to bylo těžké, i když jsme tam nechali všechno a určitě jsme nebyli horší,“ litoval liberecký stoper Matěj Chaluš. „Jsem přesvědčený, že nás tahle prohra nezlomí a výsledky budou zápas od zápasu lepší.“

Čtvrt hodiny před koncem se na hřiště poprvé dostal liberecký záložník Stoch. Hráč se zvučným jménem, jenž posílil severočeský tým po skončení přestupního termínu, se blýskl jednou povedenou střelou z dálky, kterou musel Laštůvka vytěsnit na roh. „I od něj budeme chtít víc, ještě není úplně připravený do hry,“ komentoval jeho výkon Luboš Kozel.

V nadcházející reprezentační přestávce musí Liberec zapracovat na dalším zlepšení a také dotrénovat Stocha. V dalším kole bude mít soupeře z nejsilnějších: pražskou Slavii, navíc na jejím hřišti.