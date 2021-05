Liberecký Hoftych: Sezona byla úspěšná, i když nám v závěru došla šťáva

Přes rozpačitý závěr hodnotí trenér Pavel Hoftych sezonu jako velmi dobrou. „Samozřejmě jsme chtěli být v pohárech, ale je třeba respektovat konkurenci, hlavně Slovácko a Jablonec, které vyletěly nahoru,“ říká kouč, který má za sebou druhou sezonu u severočeského týmu.

Jak hodnotíte poslední zápas sezony s Olomoucí?

Bylo to hodně podobné utkání jako nedávno s Brnem. V prvním poločase jsme měli několik tutovek, a soupeř dal gól z jedné akce za obranu. Ve druhém jsme se snažili vrátit do utkání, což se nám krásnou brankou Sadílka podařilo, bohužel v závěru přišla penalta a Milan Kerbr se dočkal svého snového rozloučení s kariérou. Z mého pohledu to pro nás byla nezasloužená porážka.

Jak se celkově ohlížíte za sezonou? Na konci jako by týmu došly síly…

Zahráli jsme si Evropskou ligu a byla to krásná jízda, i když jsme kvůli ní možná ztratili nějaké body v domácí soutěži. V zimě ale odešlo hodně klíčových hráčů typu Júsufa, Hromady a Kačaraby. Odchodů bylo opravdu hodně, příchodů ne, a dva hráči nám v závěru chyběli. Při zraněních některých hráčů a únavě dalších nám došla šťáva v ofenzivě. Celkově ale sezonu nemůžeme hodnotit podle posledního zápasu nebo posledního období. Nakonec se k nám mohlo přiklonit štěstí, kdybychom po Peškově úniku dokázali doma porazit Spartu, ale celkově sezonu hodnotím jako úspěšnou z pohledu působení v Evropě i umístění v tabulce, především pak ale z toho, že se nám podařilo dostat Sadílka, Peška a Koscelníka do reprezentace, což je pro Liberec skvělý počin. Byla to velmi dobrá sezona, samozřejmě jsme chtěli být v pohárech, ale je třeba respektovat konkurenci, hlavně Slovácko a Jablonec, které vyletěly nahoru. Chtěl bych poděkovat fanouškům, jejichž podporu jsme cítili celou sezonu. Věřím, že na startu té příští se sejdeme nejen s kvalitním kádrem, ale také s neomezeným počtem diváků v hledištích.

Jak ovlivní neúčast v pohárech skladbu kádru pro příští ročník?

Myslím, že vůbec. V první řadě je potřeba počítat odchody. Už dnes víme, že přijdeme o Karafiáta, Sadílka, Peška a Jugase. Uvidíme, co další. Velký zájem je i o Koscelníka. Kluci se velmi hezky rozloučili s kabinou a určitě nám budou chybět. Sportovní úsek i majitel klubu pan Karl se však snaží, abychom postavili co nejsilnější tým a zase jsme se rvali o horní patra tabulky.

A co ofenzivní hráči Matoušek s Mosquerou? Ty udržíte?

Mosquera dostal nabídku smlouvy, Matoušek je hráčem Slavie stejně jako Karafiát. S oběma jsem se bavil a umíme si představit další spolupráci, kdyby cítili, že to bude v jejich prospěch.

Liberecký brankář Filip Nguyen inkasuje z pokutového kopu v utkání s Plzní.

Do pozice náhradníka se na jaře překvapivě dostal brankář Nguyen. Je také na odchodu?

S Filipem jsme se bavili, trenér brankářů Marek Čech je s ním v dennodenním kontaktu. Filip je dál hráčem Slovanu Liberec a nechtěl bych spekulovat o budoucnosti. Teď teprve skončil ligový maraton a managementy klubů začnou řešit skladbu kádru. Věřím, že se tady na začátku přípravy sejdu s řadou hráčů z aktuálního týmu.

První ohlášenou posilou vašeho týmu je mladý nizozemský stoper Justen Kranthove. Jak vidíte jeho kvality?

Je to hráč, který se bude muset ještě hodně učit. Prošel sice Alkmaarem a Leicesterem, ale je vidět, že covidová pauza těmhle klukům sebrala možnost hrát utkání. Je to urostlý stoper, velmi inteligentní a s dobrou rozehrávkou, ale jeho hendikepem je nedostatek zkušeností, fyzická připravenost a herní vytížení.

Jak blízko je dohoda s bývalým reprezentačním obráncem Gebre Selassiem, který skončil v německých Brémách a stěhuje se do Liberce?

Theo byl na našem posledním zápase s Olomoucí, chvíli jsem s ním mluvil, po utkání zašel i do kabiny. V týdnu bude mít schůzku se sportovním vedením a ještě se chce potkat se mnou. Pevně věřím, že se stane součástí Slovanu Liberec.

Je možný návrat stopera Kačaraby ze Slavie?

To je otázka pro vedení klubu. Je to věc jednání.

Theodor Gebre Selassie Taras Kačaraba

Jaké posty potřebujete nejvíc posílit?

Defenzivu včetně brankářů určitě složíme, ale potřebujeme posílit střed zálohy, křídla i útok, a to i kvůli očekávaným odchodům. I v posledním utkání bylo vidět, že při zranění Rabušice jsme na hrot neměli další alternativu. Rondič měl v poslední době také zdravotní problémy a nebyl v pohodě.

Jak budete relaxovat po sezoně?

Jedu na dva dny na Slovensko za exmajitelem Spartaku Trnava panem Poórem, který je také jedním ze sponzorů našeho klubu. Pak předpokládám, že se budu věnovat rodině. Nemám ani v plánu dlouhodobější dovolenou, necítím se unavený. Rád si odpočinu od fotbalu, ale v Liberci je pěkné prostředí a dá se relaxovat i tady. Budu trávit čas mezi Prahou a Libercem.

Jak bude vypadat letní příprava Slovanu?

Hráči dostali tři týdny volna, ale v tom posledním už mají naplánované tréninky od kondičního trenéra, aby přišli připravení. Tým se schází 21. června a 7. července vyrazíme na soustředění do Rakouska.