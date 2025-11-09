Chance Liga 2025/2026

Liberec se rozjel, Kováč chválil: Tohle jsme potřebovali! Snad Mahmič zůstane do léta

Michael Havlen
  18:19
Před dvěma týdny odcházeli fotbalisté Liberce po domácí prohře s Jabloncem ze hřiště jako spráskaní psi a vyslechli si nadávky fandů. Od té doby se hodně změnilo: Slovan vyhrál na Slovácku 3:0, Karviné doma nasázel šest gólů a U Nisy zavládla euforie.
Liberecký trenér Radoslav Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Liberecký útočník Lukáš Letenay v souboji o míč s karvinským obráncem...
Karvinský gólman Jakub Lapeš při utkání v Liberci.
Liberecký obránce Marek Icha skládá k zemi Emmanuela Ayaosiho z Karviné.
Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.
„Jsme moc rádi, že jsme po třech měsících dokázali doma vyhrát. Hodně jsme na hráče apelovali, že zápas s Karvinou potřebujeme před reprezentační pauzou zvládnout za každou cenu. Těší mě, že jsme navázali na výkon ze Slovácka,“ zářil trenér Radoslav Kováč po vítězství 6:0 a posunu na šesté místo ligové tabulky.

Jaký byl klíč k úspěchu?
Velmi dobře nám vyšel začátek Měli jsme dvě šance, pak dal Krollis gól, následně přišla červená karta pro Karvinou. Ještě do poločasu se nám podařilo vstřelit další tři branky. O přestávce jsme apelovali, aby do toho hráči dál šlapali. Ano, ve druhém poločase byly fáze, kdy jsme mohli být trpělivější, ale nakonec jsme ještě přidali dva góly Maškem. Je to super výsledek s velmi kvalitním týmem. Předvedli jsme skvělý výkon.

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Tohle jste po předchozím průběhu podzimu asi hodně potřebovali, že?
Určitě. Od začátku jsem viděl, jak za tím kluci jdou. Potřebovali jsme tu výhru pro lidi. Dva týdny zpátky jsme po derby byli všichni dole a před Slováckem to pro nás byl těžký týden. Nakonec jsme ty dva zápasy zvládli, jak jsme potřebovali.

Červené kartě pro Karvinou předcházel hrozivý zákrok Traorého, který zasáhl Kayonda kolenem do hlavy. Nezatrnulo vám?
Zatrnulo, ten zákrok jsem dobře viděl, odehrál se před lavičkami. Jsem moc rád, že Kayo je zdravý. Ještě během utkání přijel zpátky z nemocnice, vyšetření snad dopadlo dobře. V kabině se už smál, má jen trošku červené oko.

Dva góly dal Mahmič, na další nahrál. Proč jste ho o poločase střídal?
Chtěli jsme ho ochránit, celý týden měl problémy s tříslem, dostal taky pozvánku do národního týmu Rakouska U21. Když ho střídám, samozřejmě není rád. Ale přijal to, svou práci odvedl. Je to výborný hráč, má skvělou střelu a neustálé náběhy za obranu. Klube se z něj skvělý fotbalista. Doufám, že tady zůstane aspoň do léta, protože o něj bude určitě velký zájem.

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Měl jste při absenci Masopusta velké dilema, jestli dát do středu hřiště Diakitého, nebo tam vrátit Hlavatého, který nakonec jen střídal?
Reagovali jsme na Karvinou, věděli jsme, že Diakité je neskutečně dynamický. Takže to bylo spíš z taktických důvodů, navíc jsem po Slovácku nechtěl sahat do sestavy, nakonec to dopadlo dobře. Diakité podal skvělý výkon.

Krollis dal gól ve druhém utkání po sobě, Mašek se trefil dvakrát. Je ideální, že máte takové dva hrotové útočníky, kteří spolu mohou soupeřit?
Myslím, že máme tři. Lukáš Letenay dal minule taky gól a všichni tři na sebe v dobrém smyslu tlačí. Máša je střelec, ale vyniká i prací pro tým. Raimonds zase dokáže vstřelit branku z ničeho. A Lety má obrovské srdce, vždycky chce pomoct.

Zápas se povedl i Ichovi na kraji obrany, který dosud schytával od fanoušků spíš kritiku...
Vím, co naši hráči umí, máme je na tréninku a s Márou pracujeme tři roky. Jeden kolega z realizačního týmu mi před časem říkal: „Kámo, oni ho tady nenávidí.“ On ty ohlasy čte, já ne. Já jsem věděl, že je naše práce, abychom ho zvedli. Mára tři měsíce po zranění ramene nehrál dobře, poslední dobou je to ale ten starý dobrý hráč, kterého známe. Věřím, že i fanoušci, kteří ho nemají rádi, trošku změní názor.

V podobné nemilosti je u diváků i Hlavatý. Co udělat s ním?
Zase to nepůjde jinak než tvrdou prací. Míša to dobře ví. V týdnu jsem se s ním bavil, že asi hrát nebude, ale že potřebujeme, aby to hecoval z lavičky. Je to skvělý fotbalista a vrátí se do toho. Je nás v týmu přes dvacet a je potřeba respektovat každého hráče. Když dostanete šanci, musíte být připravení, o to tady jde.

15. kolo

16. kolo

Kompletní los

14. kolo

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
2. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
3. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
