Zranění mu vzalo fotbal. Knejzlík drtí soupeře ve hře FIFA a plánuje návrat

„Po tom, co se mi stalo, jsem ztratil chuť sledovat fotbal a byl jsem smutný, že nemůžu hrát. Hledal jsem odreagování a pomáhalo mi v tom i hraní na playstationu,“ vysvětlil 23letý obránce ve videorozhovoru pro klubový web. „Protože jsem jako fotbalista hodně soutěživý, přihlásil jsem se do kvalifikace. Tak dobré výsledky jsem ale nečekal.“

V semifinále e:Ligy, které se hrálo minulý víkend, patřil Knejzlík vystupující pod přezdívkou kkarlos k nejlepším z účastníků a zajistil si postup do velkého finále. To se hraje 12. ledna ledna v Praze, kde každý ligový tým budou reprezentovat dva hráči. Ti nejlepší si odvezou domů slušné odměny, celkové prize money soutěže činí 150 tisíc korun.

Zatímco kariéra v „esportu“ se Knejzlíkovi rozjíždí velice slibně, ta opravdová fotbalová už skoro rok a půl stojí. Liberecký odchovanec, který má na kontě čtyři ligové starty, si totiž vybral pořádnou porci smůly.

Jeho trable začaly vloni v létě, kdy si v přípravném zápase proti Varnsdorfu pochroumal koleno. Diagnóza byla vážná: přetržený přední zkřížený vaz. „Hned za pár dní jsem šel na operaci, takže jsem ani neměl čas přemýšlet, co to pro mě může do budoucna znamenat,“ popisuje fotbalový univerzál, který se nejlépe cítí na levém kraji obrany.

Celý minulý podzim rehabilitoval a na jaře už začal hrát za juniorku. Letos v létě odešel na hostování do Opavy, kde se chtěl vrátit na ligové trávníky. „Odtrénoval jsem hodně těžkou přípravu pod trenérem Kopeckým, byl jsem plně připravený na nový ročník a doufal jsem, že Opava je ideální tým pro můj restart,“ říká.

Po dvou úvodních ligových kolech, kdy seděl na lavičce, měl ve třetím nastoupit k premiérovému utkání v dresu Opavy. Jenže před zápasem se znovu zranil a vyšetření na magnetické rezonanci ukázalo, že si obnovil loňské zranění kolena.

„Byl jsem zlomený a hlavou mi proběhlo, že mě znova čeká bolest a půl roku rehabilitace. Měl jsem i ty nejhorší myšlenky, ale po pár dnech jsem v hlavě úplně přepnul a začal myslet jen dopředu,“ vrací se ke svým pocitům.

Po už druhé operaci stejného kolena dostal od Opavy svolení, že se může léčit doma v Liberci. První měsíc se hlavně snažil koleno rozhýbávat, teď už nabírá svaly v posilovně a je odhodlaný co nejdřív se vrátit do první ligy. „Co se stalo, už nevrátím. Teď je jen na mně, aby se nic podobného už neopakovalo. Za pár měsíců budu stoprocentně připravený do hry,“ věří pevně.

Do té doby ho ještě čeká lednové finále e:Ligy. Pokud by však termínově kolidovalo s klubovým soustředěním Liberce či tréninkem, upřednostní skutečný fotbal. „FIFA až tak důležitá není,“ uvědomuje si.