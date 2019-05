Derby může Liberci otevřít cestu do Evropy. A věřím Plzni, říká Hornyák

Zatímco Jablonec si jako čtvrtý tým ligové tabulky už zajistil účast v kvalifikaci Evropské ligy a může se znovu těšit na zahraniční soupeře, pro Liberec bude derby v boji o Evropu klíčovým zápasem.

Slovan po minulém kole klesl na šesté místo a pokud si chce zahrát baráž s nejlepším týmem prostřední skupiny, potřebuje předstihnout Ostravu a skončit pátý. Situaci však už nemá ve vlastních rukou. V tabulce má stejně bodů jako pátá Ostrava, ale vzhledem k postupovému klíči potřebuje v konečném účtování získat alespoň o bod víc než Baník.

Za jakých podmínek tedy Liberec postoupí do baráže o Evropu?

1. Vyhraje v Jablonci a Ostrava prohraje či remizuje v Plzni.

2. Remizuje v Jablonci a Ostrava v Plzni prohraje.

V případě vítězství Ostravy v Plzni nepomůže Liberci ani plný bodový zisk v derby.

„Nejpodstatnější bude co nejlépe zahrát v Jablonci. Nezajímá mě až tolik ostravský Baník, ale spíš náš výsledek. Osobně jeho utkání s Plzní nebudu průběžně sledovat, prostě v Jablonci chceme vyhrát,“ řekl liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Věřím, že se Plzeň bude chtít doma rozloučit vítězným zápasem.“

Obě letošní Podještědská derby skončila bez branek. „Ale nebylo to rozhodně tím, že bychom taktizovali na remízu. To nikdy nedělám, to se vždycky vymstí. Výhru potřebujeme víc než Jablonec, uděláme pro to všechno a doufám, že se nám zápas povede tak jako naše vítězné utkání v Ostravě,“ uvedl Hornyák. „Jablonec je velmi solidní a konsolidované mužstvo. Nebezpečný není jen Doležal na hrotu, kvalitu mají na všech postech.“

Fakt, že Jablonci už prakticky o nic nejde, považuje liberecký kouč za ošidný. „Ani Plzeň u nás minule o nic nehrála a paradoxně jí to pomohlo, protože hráči mohli být uvolnění a nebyli pod tlakem,“ upozornil Zsolt Hornyák.

Liberec jde do derby kompletní, chybí jen dlouhodobí marodi Mikula a Oršula. Do sestavy se vrací střelec Libor Kozák, který s Plzní stál kvůli kartám. „Derby má oproti jiným zápasům určitě něco navíc. Pro nás to bude ale ještě daleko důležitější z toho pohledu, že hrajeme o vše. Budeme se snažit být maximálně nachystaní a uvidíme,“ řekl Kozák.

Fotbalisté Jablonce budou v zítřejším derby postrádat stopera Hovorku, který dostal v minulém utkání na Spartě červenou kartu, do středu obrany se ale vrátí po žlutém karetním trestu Břečka.

Jablonečtí skončí bez ohledu na výsledek derby v tabulce čtvrtí a oproti Liberci už jistotu účasti v předkole Evropské ligy mají. Rozhodla o tom výhra Slavie ve finále domácího poháru nad Ostravou.

„Je to pro nás úleva před posledním kolem, že už máme jisté předkolo Evropské ligy, ale nechceme z ničeho ustupovat nebo se nějak šetřit. Máme před sebou derby a nechceme nic podcenit. Na Liberec jdeme v plné síle,“ hlásí před závěrečným derby jablonecký trenér Petr Rada.