Chance Liga 2025/2026

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

,
  11:07
Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i dalších pět zápasů s elitními soupeřů. Mohou se poprat o vysněnou účast v evropských pohárech.
Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Tohle vítězství jsme na závěr moc potřebovali. Vyhráli jsme v Jablonci, který má výborné mužstvo,“ prohlásil Radoslav Kováč, který jako trenér Slovanu dokázal Jablonec porazit vůbec poprvé. „Jsem strašně šťastný, že jsme si to uhráli sami a že jsme konečně v top šestce. Minule nám to uteklo o dvacet minut a kluci, kteří to dnes zvládli, mají potenciál a nakonec to uhráli i hlavou. Ale jedeme dál.“

Byla klíčovým momentem neproměněná penalta jabloneckého Jawa po deseti minutách hry?
Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom z ní dostali gól, určitě by to byl trochu jiný zápas, ale já jsem v nás viděl odhodlané a koncentrované mužstvo. Možná jsme Jablonec trošku zaskočili změnou rozestavení, že jsme ho v první fázi trošku nechali hrát a dobře zalepili strany. Stěžejní bylo, že nám fungovala osa Koubek – N'Guessan – Mikula – Krollis.

Cítil jste před zápasem velký tlak?
Pro mě byl větší tlak, když jsme hráli zápasy, které jsme museli uhrát. Když jsme měli doma Teplice, Hradec nebo Boleslav, cítil jsem na hráčích obrovskou křeč, ale na zápas v Jablonci jsme se těšili. Ostatní utkání jsme nesledovali, dokonce jsem ani nevěděl, jak hraje Slavia s Olomoucí. Chtěl jsem, abychom si top šestku uhráli sami. A abychom zvládli ten zápas i pro fanoušky, kterých přijelo hodně. Doufám, že jsme jim na závěr udělali radost.

Jste tedy se základní částí spokojený?
Určitě. Nechci se opakovat, ale když se podíváte na ročníky narození našich hráčů, Diakité je nula šestka, jiní jsou jen o rok starší. Devět hráčů letos hraje poprvé ligu a ten tlak a očekávání jsou obrovské. Ale musíme si s tím umět poradit. Ano, jaro jsme čekali lepší. Začali jsme dobře, ale po Slavii jsme vypadli z rytmu, březen nás trefil a malinko jsme znervózněli. Nakonec to ale dobře dopadlo. Že vyhrajeme poslední zápas v Jablonci, byla ta tečka, kterou jsme si všichni hrozně moc přáli.

Cítil jste i tlak na svou pozici?
Proč? Vždyť jsme byli celou sezonu pátí šestí? Kluci se lepší, v létě budou mít hodnotu. Co je to za nesmyslně vytvářený tlak? Nechápu. Analýza některých lidí je nešťastná. Já to respektuju. Honza Nezmar (liberecký ředitel) mi ale nikdy neřekl, že mi hoří pr.... Možná v něm ta myšlenka byla, já to nevím, ale vůbec jsem si to nepřipouštěl. Samozřejmě nejsu blbej. Vidím ty spekulace. Ale myslím, že ten tlak byl vytvořený zbytečně.

Liberec vyniká rychlostí a agresivitou, ale nechybí někdy trochu fotbalovější projev?
Fotbal chceme hrát vždycky, ale reagovali jsme i na naše hřiště a museli jsme něco změnit. Máme mladý tým a potřebujeme development a k tomu ještě výsledek. To je asi ta nejtěžší práce. Třeba Mahmič měl čtyři měsíce fantastickou formu, ale nemůže udržet výkonnost celou sezonu. Ale fotbal chce hrát a myslím, že i Diakité a Stránský to ukazují každý týden. Že jsme agresivní a hodně faulujeme, to asi jo, ale to je spíš přemírou snahy, protože jsme mladí a agresivní. Určitě nenabádáme hráče, aby faulovali, to vůbec není náš styl. Ale zůstat jen u fotbalu a být teď osmí, co byste dělali? To už bych tady možná neseděl. Najít ten balanc je těžké.

Řešíte už, jak bude vypadat Liberec v příští sezoně?
Honza Nezmar je dost zkušený na to, aby to se mnou v téhle fázi sezony neřešil. My se soustředíme na posledních pět zápasů a chceme být nepříjemní pro každého soupeře. Pro naše kluky byl obrovský sen udržet top šestku a těmi velkými zápasy se zase zlepšovat.

Myslíte i na evropské poháry?
Určitě se o ně porveme. Vidíme, že Hradec nabral v závěru sezony neskutečnou formu. Od zápasu s námi hraje skvěle, takže to bude těžké, ale budeme bojovat do posledního kola.

Z pátého místa ligy se dá proklouznout do Evropy jen v případě, že Jablonec ve finále MOL Cupu porazí Karvinou. Budete mu fandit?
Mužstvo Jablonce je zkušené, vede ho dobrý realizák, ale finále se hraje na jeden zápas a může se stát cokoli. Jestli je ale vstupenka do Evropy páté místo, tak určitě chceme, aby Jablonec pohár vyhrál.

Zbytečné strkanice nám braly čas, zlobil se Chramosta

V první lize proměnil útočník Jan Chramosta už šestnáctý pokutový kop v řadě. Jeho gól však fotbalistům Jablonce k bodům nepomohl – v sobotu prohráli doma v posledním utkání základní části v rivalském derby s Libercem 1:2. „Porazil nás po delší době a dostal se do šestky, takže si s ním ještě dáme odvetu,“ plánuje odplatu ve skupině o titul 35letý jablonecký kanonýr Jan Chramosta, který má v nejvyšší soutěži na kontě už 113 gólů.

Jeden z klíčových momentů vypjatého zápasu přišel už v 15. minutě. Domácí dostali výhodu penalty, ale Chramosta začal duel na lavičce náhradníků, tak si míč na penaltový puntík postavil Lamin Jawo. Před střelou při pomalém rozběhu zacupital nohama a balon poslal vedle levé šibenice Koubkovy branky.

„Já bych ho za to nevinil. On takhle ty penalty kope vždycky. Třeba v poháru proti Slavii ji v rozstřelu dal a každý ho chválil, jak suverénně to proměnil. Tyto penalty ale mají takové úskalí, že když to člověk nedá, tak si myslím, že to pak vypadá hodně blbě. Bohužel mu to sjelo a netrefil to, jak chtěl, a pro vývoj to byl hodně důležitý moment. Kdybychom vedli, zápas by vypadal jinak. Pak jsme totiž udělali v utkání dvě ztráty, které se ukázaly jako fatální, protože Liberec je potrestal,“ litoval Chramosta.

Ve druhém poločase za stavu 0:2 zahrávali Jablonečtí druhý pokutový kop, ke kterému už se jako střídající hráč postavil a bezpečně ho proměnil. „Mrzelo mě, že jsem nebyl na hřišti v první půli, protože jsem si věřil. Dostal jsem šanci ve druhé a přesně jsem věděl, kam míč kopnu. V tu chvíli nás to nakoplo, ale bez úspěšného konce,“ řekl Chramosta.

Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu.

Hlavně po změně stran se fotbal změnil spíše v boj, v němž se domácí proti urputně a agresivně hrajícímu Liberci těžko prosazovali. „Ke konci jsme sice doháněli tu jednogólovou ztrátu, mačkali jsme Liberec, ale ani aspoň k remíze jsme to nedotáhli. Bylo to rozkouskované, bylo tam strašně moc přerušení a myslím, že i my jsme k tomu pomohli, když jsme se zapojovali do zbytečných strkanic, které hrály pro soupeře a nám braly čas. Byla to voda na jejich mlýn, jak se to jen kouskovalo a sráželo,“ tvrdil jablonecký útočník.

Po porážce v derby fotbalisté Jablonce v tabulce klesli za Plzeň a do skupiny o titul jdou ze 4. příčky. „Pořád to máme dobře rozehrané na dvou frontách, jsme ve finále poháru a věřím, že letos evropské poháry pro Jablonec uděláme,“ přeje si Jan Chramosta.

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i...

27. dubna 2026  11:07

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku

Argentinský brankář Estaban Andrada v dresu Realu Zaragoza.

Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním...

27. dubna 2026  9:52

Vznikly u semaforu, ovlivňují boj o titul. Sehrají karty výraznou roli i v závěru ligy?

Premium
Adam Ševínský a Lukáš Haraslín protestují u sudího Karla Roučka kvůli vyloučení...

Ve sparťanské brance tenkrát stál teenager Petr Čech. Na hlavě měl ještě nagelované bodliny místo ochranné helmy a v Ďolíčku, který vřel nadšením, přišel po zdánlivě neškodné ráně Meleckého o...

27. dubna 2026

NEJ Z LIGY: Podpálená multikára i vršovické červené. A Darida se znovu nemýlil

Choreo fanoušků Bohemians před soubojem proti Spartě

Skončila základní část fotbalové Chance Ligy. A jestli se v posledních týdnech rýsovalo titulové drama, teď už je nejspíš hotovo. Slavia po obratu porazila Olomouc 2:1 a odskočila Spartě, která v...

26. dubna 2026  18:36

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

Ostravský trenér Ondřej Smetana reaguje během zápasu se Zlínem.

Po závěrečném kole základní části fotbalové ligy klesli na poslední místo tabulky a reakce přišla takřka okamžitě. Fotbalový Baník Ostrava odvolal trenéra Ondřeje Smetanu a v aktuální sezoně bude mít...

26. dubna 2026  16:41,  aktualizováno  17:04

V Itálii skončil šéf fotbalových rozhodčích. Pomáhal Interu?

Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil...

Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil kvůli podezření ze sportovního podvodu z funkce. Podle médií vytvářel nátlak na sudí v Serii A, ve které navíc přímo při...

26. dubna 2026  12:44

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

26. dubna 2026  12:16

Kinský nám vyhrál zápas! Po Atlétiku si takový moment zasloužil, usmíval se kouč

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání na Wolverhamptonu.

Kdo ví, možná to v celkovém součtu bude okamžik, jenž rozhodne o tom, že se Tottenham zachrání ve fotbalové Premier League. V závěru nastavení předvedl český brankář Antonín Kinský fantastický...

26. dubna 2026  10:59

Skuhravý o krizi Slovácka: Nespím z toho... Zatím jsem nenašel klíč, jak tým na**at

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...

Skvělý vstup do jarní části v její druhé polovině zahodili do koše, po sérii pěti porážek půjdou fotbalisté Slovácka do nadstavbové skupiny o ligovou záchranu z předposledního místa. Po domácí prohře...

26. dubna 2026  10:34

Náskok na Spartu? Mě to nezajímá. Kouč Trpišovský o vývoji ligy i trestu pro Bořila

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský slaví s fanoušky vítězství nad Olomoucí.

Čepici si otočil kšiltem dozadu. A jak kráčel od lavičky, bylo na něm vidět, jak se mu ulevilo. Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský každého z hráčů objal. „Vítězství si vážíme,...

26. dubna 2026  9:49

