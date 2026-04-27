Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

„Tohle vítězství jsme na závěr moc potřebovali. Vyhráli jsme v Jablonci, který má výborné mužstvo,“ prohlásil Radoslav Kováč, který jako trenér Slovanu dokázal Jablonec porazit vůbec poprvé. „Jsem strašně šťastný, že jsme si to uhráli sami a že jsme konečně v top šestce. Minule nám to uteklo o dvacet minut a kluci, kteří to dnes zvládli, mají potenciál a nakonec to uhráli i hlavou. Ale jedeme dál.“
Byla klíčovým momentem neproměněná penalta jabloneckého Jawa po deseti minutách hry?
Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom z ní dostali gól, určitě by to byl trochu jiný zápas, ale já jsem v nás viděl odhodlané a koncentrované mužstvo. Možná jsme Jablonec trošku zaskočili změnou rozestavení, že jsme ho v první fázi trošku nechali hrát a dobře zalepili strany. Stěžejní bylo, že nám fungovala osa Koubek – N'Guessan – Mikula – Krollis.
Cítil jste před zápasem velký tlak?
Pro mě byl větší tlak, když jsme hráli zápasy, které jsme museli uhrát. Když jsme měli doma Teplice, Hradec nebo Boleslav, cítil jsem na hráčích obrovskou křeč, ale na zápas v Jablonci jsme se těšili. Ostatní utkání jsme nesledovali, dokonce jsem ani nevěděl, jak hraje Slavia s Olomoucí. Chtěl jsem, abychom si top šestku uhráli sami. A abychom zvládli ten zápas i pro fanoušky, kterých přijelo hodně. Doufám, že jsme jim na závěr udělali radost.
Jste tedy se základní částí spokojený?
Určitě. Nechci se opakovat, ale když se podíváte na ročníky narození našich hráčů, Diakité je nula šestka, jiní jsou jen o rok starší. Devět hráčů letos hraje poprvé ligu a ten tlak a očekávání jsou obrovské. Ale musíme si s tím umět poradit. Ano, jaro jsme čekali lepší. Začali jsme dobře, ale po Slavii jsme vypadli z rytmu, březen nás trefil a malinko jsme znervózněli. Nakonec to ale dobře dopadlo. Že vyhrajeme poslední zápas v Jablonci, byla ta tečka, kterou jsme si všichni hrozně moc přáli.
Cítil jste i tlak na svou pozici?
Proč? Vždyť jsme byli celou sezonu pátí šestí? Kluci se lepší, v létě budou mít hodnotu. Co je to za nesmyslně vytvářený tlak? Nechápu. Analýza některých lidí je nešťastná. Já to respektuju. Honza Nezmar (liberecký ředitel) mi ale nikdy neřekl, že mi hoří pr.... Možná v něm ta myšlenka byla, já to nevím, ale vůbec jsem si to nepřipouštěl. Samozřejmě nejsu blbej. Vidím ty spekulace. Ale myslím, že ten tlak byl vytvořený zbytečně.
Liberec vyniká rychlostí a agresivitou, ale nechybí někdy trochu fotbalovější projev?
Fotbal chceme hrát vždycky, ale reagovali jsme i na naše hřiště a museli jsme něco změnit. Máme mladý tým a potřebujeme development a k tomu ještě výsledek. To je asi ta nejtěžší práce. Třeba Mahmič měl čtyři měsíce fantastickou formu, ale nemůže udržet výkonnost celou sezonu. Ale fotbal chce hrát a myslím, že i Diakité a Stránský to ukazují každý týden. Že jsme agresivní a hodně faulujeme, to asi jo, ale to je spíš přemírou snahy, protože jsme mladí a agresivní. Určitě nenabádáme hráče, aby faulovali, to vůbec není náš styl. Ale zůstat jen u fotbalu a být teď osmí, co byste dělali? To už bych tady možná neseděl. Najít ten balanc je těžké.
Řešíte už, jak bude vypadat Liberec v příští sezoně?
Honza Nezmar je dost zkušený na to, aby to se mnou v téhle fázi sezony neřešil. My se soustředíme na posledních pět zápasů a chceme být nepříjemní pro každého soupeře. Pro naše kluky byl obrovský sen udržet top šestku a těmi velkými zápasy se zase zlepšovat.
Myslíte i na evropské poháry?
Určitě se o ně porveme. Vidíme, že Hradec nabral v závěru sezony neskutečnou formu. Od zápasu s námi hraje skvěle, takže to bude těžké, ale budeme bojovat do posledního kola.
Z pátého místa ligy se dá proklouznout do Evropy jen v případě, že Jablonec ve finále MOL Cupu porazí Karvinou. Budete mu fandit?
Mužstvo Jablonce je zkušené, vede ho dobrý realizák, ale finále se hraje na jeden zápas a může se stát cokoli. Jestli je ale vstupenka do Evropy páté místo, tak určitě chceme, aby Jablonec pohár vyhrál.
Zbytečné strkanice nám braly čas, zlobil se Chramosta
V první lize proměnil útočník Jan Chramosta už šestnáctý pokutový kop v řadě. Jeho gól však fotbalistům Jablonce k bodům nepomohl – v sobotu prohráli doma v posledním utkání základní části v rivalském derby s Libercem 1:2. „Porazil nás po delší době a dostal se do šestky, takže si s ním ještě dáme odvetu,“ plánuje odplatu ve skupině o titul 35letý jablonecký kanonýr Jan Chramosta, který má v nejvyšší soutěži na kontě už 113 gólů.
Jeden z klíčových momentů vypjatého zápasu přišel už v 15. minutě. Domácí dostali výhodu penalty, ale Chramosta začal duel na lavičce náhradníků, tak si míč na penaltový puntík postavil Lamin Jawo. Před střelou při pomalém rozběhu zacupital nohama a balon poslal vedle levé šibenice Koubkovy branky.
„Já bych ho za to nevinil. On takhle ty penalty kope vždycky. Třeba v poháru proti Slavii ji v rozstřelu dal a každý ho chválil, jak suverénně to proměnil. Tyto penalty ale mají takové úskalí, že když to člověk nedá, tak si myslím, že to pak vypadá hodně blbě. Bohužel mu to sjelo a netrefil to, jak chtěl, a pro vývoj to byl hodně důležitý moment. Kdybychom vedli, zápas by vypadal jinak. Pak jsme totiž udělali v utkání dvě ztráty, které se ukázaly jako fatální, protože Liberec je potrestal,“ litoval Chramosta.
Ve druhém poločase za stavu 0:2 zahrávali Jablonečtí druhý pokutový kop, ke kterému už se jako střídající hráč postavil a bezpečně ho proměnil. „Mrzelo mě, že jsem nebyl na hřišti v první půli, protože jsem si věřil. Dostal jsem šanci ve druhé a přesně jsem věděl, kam míč kopnu. V tu chvíli nás to nakoplo, ale bez úspěšného konce,“ řekl Chramosta.
Hlavně po změně stran se fotbal změnil spíše v boj, v němž se domácí proti urputně a agresivně hrajícímu Liberci těžko prosazovali. „Ke konci jsme sice doháněli tu jednogólovou ztrátu, mačkali jsme Liberec, ale ani aspoň k remíze jsme to nedotáhli. Bylo to rozkouskované, bylo tam strašně moc přerušení a myslím, že i my jsme k tomu pomohli, když jsme se zapojovali do zbytečných strkanic, které hrály pro soupeře a nám braly čas. Byla to voda na jejich mlýn, jak se to jen kouskovalo a sráželo,“ tvrdil jablonecký útočník.
Po porážce v derby fotbalisté Jablonce v tabulce klesli za Plzeň a do skupiny o titul jdou ze 4. příčky. „Pořád to máme dobře rozehrané na dvou frontách, jsme ve finále poháru a věřím, že letos evropské poháry pro Jablonec uděláme,“ přeje si Jan Chramosta.