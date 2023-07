Liberec v přípravě jasně přehrál polskou Poznaň, rozhodli mladí

Fotbalisté Slovanu se už přes dva týdny připravují v domácích podmínkách na nový ročník první ligy. Mají však za sebou také tři zápasy: po účasti na turnaji v Benátkách nad Jizerou se o víkendu vydali do více než 300 kilometrů vzdálené Poznaně.

Přestože zatím nehrají v kompletním složení, z hřiště třetího celku uplynulé sezony polské nejvyšší soutěže si přivezli přesvědčivou výhru 3:1. „Jsem rád, že i když je to daleko, tak jsme sem jeli. Byla to velmi užitečná konfrontace a náš výkon nebyl špatný,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Liberec šel do vedení ve 34. minutě po rychlém protiútoku, na jehož konci byl stoper Chaluš. Urostlý hráč, který se vrátil pod Ještěd na hostování ze švédského Malmö, byl po Frýdkově přihrávce v ideální pozici a obrovskou šanci využil.

Po změně stran domácí brankou Nadolského vyrovnali, hosté však v závěrečné dvacetiminutovce rozhodli zápas ve svůj prospěch. Nejprve se po Lexově přihrávce o tyčku parádně trefil mladík Horský nově zapůjčený ze Slavie a po přímém kopu Višinského pak Rabušic dal střelou z voleje třetí liberecký gól.

„První poločas byl samozřejmě kvalitnější, domácí měli silnější sestavu. My jsme se jim vyrovnali a myslím si, že naše vedení bylo i zasloužené po krásném gólu z rychlého protiútoku,“ hodnotil Kozel. „Start druhé půle se nám nepovedl. Asi jsme si mysleli, že když soupeř vystřídal a dal do hry mladší hráče, že to bude jednoduché. Koledovali jsme si, až jsme dostali gól. Ale jsem rád, že když jsme v šedesáté minutě prostřídali naši mladou generaci, méně zkušené hráče, tak jsme dokázali v té fázi zápasu strhnout vedení na svoji stranu a vyhrát.“

V liberecké sestavě chyběl jarní kanonýr Olatunji, který si v Nigérii zařizuje víza. Nehráli ani reprezentanti do 21 let Červ, Fukala a Valenta, kteří se v minulých dnech představili na Euru.

V tomto týdnu čeká liberecké fotbalisty další blok přípravy v domácích podmínkách zpestřený dvěma zápasy – ve středu se v Mnichově Hradišti střetnou s Varnsdorfem a v pátek v Nymburce s Jihlavou, v obou případech od 11 hodin.

Jablonec odjel do Itálie

Fotbalisté Jablonce, už oficiálně pod vedením nového trenéra Radoslava Látala, vyrazili v sobotu ráno na soustředění do Itálie. Potřetí za sebou ho absolvují v oblasti Gitschberg Jochtal v městečku Vals.

V severočeském týmu zůstali zkušení záložníci Považanec s Houskou, kteří stejně jako kapitán Hübschman prodloužili s třináctým týmem uplynulé sezony své smlouvy, a obránce Souček, u něhož Jablonečtí uplatnili po hostování z Dukly Praha opci na přestup.

Zkušený jablonecký záložník Tomáš Hübschman úkoluje své spoluhráče.

Na italský herní kemp odjely i nejčerstvější a v pátek oznámené posily: stopeři Hurtado z Kolumbie a Srb Tekijaški a český útočný talent Krulich. K mužstvu se připojili také dva noví gólmani Myška ze Žižkova a jablonecký odchovanec Fendrich, jenž naposledy patřil Olomouci. Kvůli zraněním naopak zůstali doma stoper Štěpánek a záložník Malínský.

Látalovy svěřence čekají tři přípravné duely. Utkají se s rakouskými celky WSG Tirol (4. 7.) a Wacker Innsbruck (7. 7.) a na závěr s poněkud exotickým soupeřem, týmem Al Shabab ze Saúdské Arábie (9. 7.).