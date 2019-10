Generálky na Podještědské derby skončily bez vítězství

„Prohra nás mrzí. Celkově jsem ale za odehrání takové přípravy rád, protože šlo o kvalitní utkání,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada. „Nechtěli jsme samozřejmě prohrát, ale soupeř hrál hodně kvalitně. Dal nám tři branky a zejména v prvním poločase nás potrestal. My jsme ale neproměnili spoustu šancí.“

Pátý tým prvoligové tabulky ztrácel ve Vrkoslavicích na osmý celek druhé ligy už v prvním poločase. Už v 10. minutě poslal krásnou ranou z dálky Ústí do vedení Drame a do přestávky si hosté vypracovali už dvougólový náskok. V 63. minutě snížil Chramosta na 1:2 z pohledu Jablonce, obrat se však nekonal.

Jablonec se musel obejít bez čtyř reprezentantů: trenéru Radovi chyběli obránci Holík s Plechatým i ofenzivní hráči Jovovič a Matoušek. Posledně jmenovaný nedohrál v dresu národního týmu do 21 let pro zranění zápas s Řeckem. „Ve čtvrtek jsem s ním mluvil a snad to bude dobré,“ uvedl kouč Rada ke zdravotnímu stavu útočníka.

Liberec nastoupil proti Varnsdorfu v brance s náhradníkem Knoblochem, jinak však v podstatě v nejsilnější sestavě. Na pozici stopera se ze středu pole vrátil Karafiát, na hrotu dostal před Musou přednost Kuchta.

I Liberečtí byli blízko prohře, alespoň remízu 0:0 jim zachránil gólman Knobloch, který v 89. minutě chytil Bredovu penaltu.

Nyní se už fotbalisté Liberce i Jablonce budou připravovat na derby. Utkání 13. kola ligy se hraje na libereckém stadionu U Nisy v sobotu 19. října od 14.30.

FC Slovan Liberec : FK Varnsdorf 0:0 (0:0) Sestavy:

Knobloch – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite (C), Beran- Pešek, Baluta, Potočný – Kuchta Sestavy:

Vaňák – Richter, Novák L., Bláha, Novák D., Schön, Kazda, Šimon, Kubista, Finěk, Ngimbi Náhradníci:

Vliegen, Koscelník, Dvořák, Gembický, Yu, Černický, Nešický, Malinský, Musa Náhradníci:

Samoel, Ondráček, Houser, Heppner, Kim, Lehoczki, Breda, Barac, Rudnytskyy, Kocourek