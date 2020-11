Jak Rada burcoval: Dusil jsem to v sobě deset dní a pak se to ze mě vysypalo

„Vyhráli jsme zaslouženě, hráčům jsem poděkoval za výkon. Tohoto vítězství si hodně cením,“ zářil Rada. „Už před zápasem jsem na hráčích viděl, jak jsou koncentrovaní. O přestávce jsem je burcoval, že tady můžeme vyhrát, a povedlo se.“

Pomohla k výhře i vaše promluva k týmu, když jste se vrátil po karanténě?

Určitě. Hráčům jsem řekl, že pokud tady budu já, tak na ně budu ně křičet a dostávat je pod tlak, s tím se musí smířit. Pondělní trénink začínal v deset hodin a já už byl na stadionu ve tři v noci a počítal jsem minuty, abych mohl vlítnout do kabiny. Takhle mě hráči dlouho neviděli. Trvalo to třicet minut, ne že bych někoho urážel nebo zastrašoval, ale chtěl jsem na ně přenést motivaci.

Jak vypadaly tréninky před Libercem?

Celý týden byl v jiné režii, cítil jsem z hráčů ostražitost. Za týden to samozřejmě může být zase jiné, čeká nás další silný soupeř, ale znova budu tým burcovat. Pro mě byl nejhorší zážitek, že jsem dostal tu nemoc a deset dní jsem musel ležet s tím zpackaným zápasem s Brnem. Nic horšího jsem v kariéře nezažil. Kdyby mě nekontrolovala hygiena, tak bych do Jablonce snad přijel i přes zákaz. Deset dní jsem to v sobě musel dusit a pak se to ze mě vysypalo, jako když vyvezete záchod.

Tým jste v derby dovedl k vítězství, ale také jste dostal žlutou kartu. Za co byla?

Liberec kopal penaltu, která byla, o tom není diskuze, a pan rozhodčí se šel podívat na video. Ale na druhé straně byly zase dva momenty, kdy tam byl Schranz, a na to se podívat nejde. A ve druhém poločase Pleštil přeskakuje soupeře, ten zvedne nohu a zabrání mu v akci, a nejdeme se podívat. Proto říkám, že video je zavádějící. Video mě nezajímá. Dostal jsem žlutou kartu, to k fotbalu patří, jako trenér mám druhou nebo třetí. Jako hráč jsem jich dostával víc.

Během utkání jste se dostal do bouřlivé výměny názorů s libereckým koučem Medynským. Oč tam šlo?

Byl tam faul na našeho hráče, já jsem protestoval, rozhodčí to neodpískal, a trenér Liberce na mě začne křičet. Já si žádného trenéra nevšímám, ale aby mě upozorňoval Medynský, kterému je třiapadesát nebo kolik, to ať si zkouší na někoho jiného. Vážím si ho, ale já nikdy soupeřovy trenéry nekritizuju. Ať si mě nevšímá, to nejde. Já mu to klidně řeknu mezi čtyřma očima. Vyřídím si to sám, k tomu nepotřebuju disciplinárku.