Liberec věří, že mu po pauze pomůžou trávníky. V Jablonci si psychicky odpočinuli

Fotbalisté libereckého Slovanu získali v posledních čtyřech zápasech před ligovou pauzou jen dva body a trápí je především domácí ztráty – 0:1 s Hradcem Králové a 1:1 s Teplicemi.
Pokud jde o vzájemnou bilanci, tak si „lepšího“ soupeře na bodový rozjezd a utnutí šňůry bez výhry nemohli přát. Nad Slováckem v uplynulých čtyřech duelech pokaždé jasně zvítězili s celkovým skóre 15:1.
„Na to ale nemůžeme vůbec hledět,“ tvrdil David Mikula, asistent trenéra Liberce. „Slovácku nevyšel začátek sezony, ale po naší podzimní výhře na jeho stadionu přišla změna trenéra a od té doby je Slovácko úplně jiné a mnohem silnější mužstvo. Ta proměna je obrovská a nastala přístupem a myšlením trenéra Skuhravého.“
Slovan je v tabulce aktuálně šestý, Slovácku patří 14. příčka.
„Období před pauzou pro nás nebylo úplně dobré výsledkově ani herně a měli jsme tak čas pracovat na věcech, které nám nešly,“ popsal Mikula.
„Věříme, že se zase vrátíme na úspěšnou vlnu, která nás provázela na konci podzimu a na začátku jara, a to hlavně v domácím prostředí. Doufáme, že nám v tom také pomůžou lepší trávníky. My hrajeme o první šestku, Slovácko zase o únik z barážových příček, takže zápas bude mít určitě velký náboj,“ míní asistent.
Liberecký tým využil přestávku i k doléčení hráčů a kromě dlouhodobých marodů je kádr kompletní včetně Krollise.
Lotyšský útočník v závěru minulého utkání s Teplicemi i za cenu zlomeného nosu vybojoval pro mužstvo penaltu a v sobotu nastoupí se speciální ochrannou maskou, kterou si vyzkoušel v přípravném zápase s Pardubicemi.
Jablonečtí chtějí napravit nepovedenou sérii
Před reprezentační pauzou zažili fotbalisté Jablonce nejhorší období za poslední dvě sezony. V první lize ve třech utkáních v řadě nebodovali a vše korunovali ostudnou prohrou na trávníku poslední Dukly Praha.
„V dlouhé přestávce jsme v prvním týdnu kluky nechali psychicky si odpočinout, měli jsme i nějaké volno. Ve druhém týdnu jsme si zanalyzovali zápas s Duklou a řekli jsme si, že i kdybychom měli nějaké utkání prohrát, tak rozhodně ne po takovém přístupu. Věřím, že se vrátíme lepší a odehrajeme výrazně kvalitnější zápas,“ přeje si jablonecký asistent trenéra Josef Petřík.
Severočeši klesli v tabulce nejvyšší soutěže na 4. pozici a v sobotu se představí na hřišti devátého Zlína, se kterým na podzim na domácím stadionu nečekaně prohráli 1:3.