Jablonecký Schranz: Vítězství v derby? Fantazie. Byl to náš den

Liberecký fotbalista Michael Rabušic, který Schranzovi pronajímá byt, totiž před zápasem v nadsázce vzkázal, že mu v případě neúspěchu Liberce asi bude muset zvýšit nájemné.

„Čekám od něj zprávu, ale doufám, že se nějak dohodneme,“ usmál se Schranz po triumfu U Nisy, ze kterého se Jablonec radoval teprve podruhé v historii.

Do zápasu jste vstoupili rychlým gólem. Jak moc vám pomohl?

Dobrý vstup je vždycky důležitý. Liberec se sice dokázal oklepat a vrátit do zápasu gólem na 1:1, ale my jsme to znovu překlopili na svou stranu. Bojovností a tím, jak jsme za tím šli, jsme si výhru zasloužili. Získat tři body v derby, a ještě na hřišti největšího rivala, to je fantazie.

Liberec jste skoro nepustili k jeho typické brejkové hře. Byl to klíč k úspěchu?

Byli jsme na tohle dobře připravení. Skoro všude jsme byli dřív, Liberec jsme nepouštěli ke hře, kterou se prezentuje. Byl to náš den. Po zápase s Brnem, který nám vůbec nevyšel, je to velmi důležitá výhra, ze které máme opravdu velkou radost.

Jak moc tým nabudilo burcování kouče Rady po prohře s Brnem, kterou musel sledovat z karantény?

Na tuhle otázku moc nemůžu odpovídat, protože jsem byl od soboty na srazu slovenské reprezentace, takže jsem se tomu trochu vyhnul. Ale asi to bylo důrazné, bylo potřeba si to říct, protože šlo o oprávněnou kritiku. K zápasu se Zbrojovkou jsme nepřistoupili dobře a nezvládli jsme ho, jak jsme chtěli. Asi nám to pomohlo, protože v derby jsme se zvedli a ukázali to na hřišti.