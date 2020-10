Fotbalový Liberec trénuje bez šesti reprezentantů, Jablonec bez tří

Liberecký kouč Pavel Hoftych se musí obejít hned bez šesti fotbalistů. S reprezentačním A-týmem vyrazil za přátelským utkáním na Kypr brankář Filip Nguyen. Ten na poslední chvíli nahradil v českém výběru slávistu a libereckého odchovance Ondřeje Koláře, který se zranil.

Nguyen nahlédl do reprezentace už před měsícem v zápase se Skotskem, kdy zůstal na lavičce. Z Kypru se Nguyen s českým týmem přesune do Izraele, kde se v neděli hraje další utkání Ligy národů, příští středu nastoupí Češi ve Skotsku.

Do „dospělé“ reprezentace svých zemí byli z Liberce povoláni i obránce Martin Koscelník a záložník Kamso Mara. Koscelníka s celkem Slovenska dnes čeká baráž o postup na evropský šampionát 2020 s Irskem a poté utkání Ligy národů ve Skotsku a doma s Izraelem. Mara zase s národním týmem Guiney sehraje v Portugalsku přípravná utkání proti Gambii a Kapverdám.

Další trojice libereckých hráčů zamířila do reprezentační jednadvacítky. Po dlouhodobém zranění se do juniorského výběru vrátil obránce Matěj Chaluš, kterého doplnila dvojice záložníků Jan Matoušek a Michal Sadílek. Ten přišel do Liberce v tomto týdnu na hostování z nizozemského Eindhovenu.

Český tým čekají dva kvalifikační zápasy o Mistrovství Evropy do 21 let ve Skotsku a Litvě. Ve skupině mu zatím patří první místo. Svěřenci trenéra Karla Krejčího mají dvoubodový náskok před Řeckem, které má zápas k dobru, a čtyřbodový před nejbližším protivníkem ze Skotska. „Vnímám to tak, že hrajeme v podstatě takové zápasy play-off, kdy jde opravdu o všechno,“ řekl liberecký stoper Chaluš.

V nominaci jednadvacítky pro důležité říjnové bitvy nechybí ani pravý obránce Libor Holík z Jablonce, na seznam náhradníků se dostali další dva jablonečtí hráči: stoper Jakub Martinec a útočník Tomáš Čvančara.

Jablonec má zastoupení i ve slovenském A-týmu, ke kterému se připojil útočník Ivan Schranz. Ten dostal v minulém reprezentačním termínu pozvánku do áčka poprvé a upozornil na sebe v zápase s Českem, kdy jako střídající hráč vstřelil gól. Mezi náhradníky ve slovenském týmu je jablonecký středopolař Jakub Považanec.

Záložník Vladimir Jovovič z Jablonce se v reprezentační pauze tradičně připojil k národnímu týmu Černé Hory. Tu nyní doma čekají dva zápasy Ligy národů proti Ázerbájdžánu a Lucembursku.