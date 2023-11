Fotbalisté Liberce se potřetí utkají s Boleslaví. Už se dobře známe, ví trenér

„Už se proto dobře známe. Boleslav má velmi zkušené mužstvo v čele se stopery, záložníkem Matějovským a útočníkem Júsufem, k tomu chytil formu Kušej a střelecky se daří Marečkovi. Ofenzivní stránka Boleslavi je nadstandardní a pozor si budeme muset dávat na všechny hráče. Oproti pohárovému zápasu to teď bude určitě jiné utkání, ale zase očekáváme velmi vyrovnanou bitvu,“ uvedl liberecký asistent trenéra Josef Petřík.

Slovanu se v poslední době daří, má za sebou sérii pěti mistrovských zápasů bez prohry a v tabulce první ligy je desátý. Formu má ale i Boleslav, která je v nejvyšší soutěži dokonce třetí.

„Nedávno jsme v Liberci prohráli v poháru, Slovan nastoupil v malinko kombinované sestavě, my také, a byl to přesně takový ten zápas, který rozhodne jedna, maximálně dvě chyby. My jsme tu jednu rozhodující ke konci zápasu nešťastně udělali,“ tvrdí boleslavský asistent Pavel Medynský.

„I teď nás čeká velice kvalitní soupeř a těžká šichta. V tabulce jsme sice výš než Liberec, ale podle mě jsou oba týmy naprosto vyrovnané. Máme velkou motivaci odčinit to pohárové vyřazení a chceme si od Nisy odvézt tři body.“

Jablonec chce potvrdit pohárový postup

Jablonečtí fotbalisté během reprezentační přestávky zvítězili v osmifinále MOL Cupu v Českých Budějovicích. V lize předtím třikrát za sebou neprohráli a dobrou sérii chtějí stvrdit i v důležitém domácím záchranářském souboji. V tabulce jsou dvanáctí a v neděli vyzvou na Střelnici čtrnácté Pardubice, které mají stejně bodů.

„Na pohárový zápas v Českých Budějovicích jsme se hodně připravovali, chtěli jsme postoupit a dostat se do jarní fáze. A teď máme před sebou tu druhou část, do konce ligového podzimu jsou čtyři zápasy a je potřeba bodovat, abychom se dostali do klidnějších středních pozic,“ velí jablonecký trenér Radoslav Látal.

V úvodním vzájemném duelu v letošní ligové sezoně jeho svěřenci v Pardubicích remizovali 0:0, i když hráli poločas a půl přesilovku.