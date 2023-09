Rivalové ze severu v první fotbalové lize tápou. Komu pomůže derby?

Jablonecký talent: Derby bylo na krev už od žáků Zatímco většina jeho spoluhráčů z FK Jablonec se v reprezentační přestávce chystala na důležité nedělní domácí derby s Libercem, fotbalový talent Michal Černák ji premiérově trávil s českou „21“. A přestože „Lvíčata“ začala kvalifikaci ME špatně a prohrála zápas na Islandu, Černák na sebe výrazně upozornil dvěma gólovými asistencemi a v obou utkáních patřil k nejlepším hráčům. Nejprve naskočil do druhé půle přípravného zápasu se Slovenskem a krásným pasem uvolnil zakončujícího Kabonga a v kvalifikačním duelu s Islandem vybídl stejného hráče ke gólu precizní nahrávkou. K bodům to však nevedlo, Islanďané v nastaveném čase dali branku na 2:1. „Byla to obrovská zkušenost být poprvé v jednadvacítce. Mám velkou radost, že jsem si připsal dvě asistence a ukázal trenérům, že se mnou můžou počítat do dalších zápasů a navíc na více pozicích. To bylo pro mě důležité. Samozřejmě mě moc mrzí, že jsme z Islandu nakonec odjeli s prázdnou, ale máme před sebou ještě hodně zápasů, abychom to napravili a na Euro postoupili,“ tvrdí 20letý Černák. Okamžitě po návratu už ale začal myslet na prestižní prvoligové derby s Libercem, jako jablonecký odchovanec jich tak už v mládí zažil celou řadu. „Byly to už od žáků vyhecované zápasy na krev a postupně to narůstalo, protože jsme se dobře znali a se stejnými kluky jsme vlastně bojovali každý rok, jen vždy o kategorii výš. Už jako malí jsme do sebe šli, sezona mohla být špatná, ale derby s Libercem se muselo vyhrát,“ zavzpomínal Černák. „A stejně to beru i teď v lize.“ To pravé „dospělé“ prvoligové derby zažil už třikrát, vždy skončilo 1:1 a v tom, které se hrálo vloni v únoru U Nisy, dokonce oslavil svůj první ligový gól. „Teď bychom remízu určitě nebrali. Ještě jsme nevyhráli a potřebujeme prostě v derby a navíc doma jakkoli zvítězit, abychom se vyhoupli výš. Věřím, že na to máme, protože ani od Liberce to letos není žádná hitparáda,“ míní dravý rychlík Černák, který má v první lize už 47 startů a nejlépe se cítí na krajích hřiště v ofenzivní roli.