Po reprezentační přestávce rozjede ligu podještědské derby U Nisy

Oběma týmy se v minulých týdnech prohnal koronavirus. Větší škody utrpěl Liberec, který cestoval k zápasu Evropské ligy s Hoffenheimem s torzem sestavy. Reprezentační přestávka však dala prostor na uzdravení nemocných, ani tak se však nedá očekávat, že oba trenéři budou mít k dispozici stoprocentní hráčskou sílu.



„Repre pauza nám určitě přišla vhod, ne však z toho důvodu, že by byl někdo výrazně nemocný, ale ti, co měli pozitivní testy, museli být mimo tým. Takže se určitě hodila, protože teď máme tým znovu pohromadě,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Liberec před pauzou dokázal i v silně kombinované sestavě zvítězit v Teplicích 2:1. Jablonec naopak doma překvapivě padl s Brnem 0:1. Z lavičky ho však nemohl vést kouč Petr Rada, který měl pozitivní test na koronavirus.

Liberec - Jablonec Pátek 18:45 online

V pondělí se však Rada znovu připojil k týmu a na derby je nažhavený. „Celý realizační tým jsme zpátky a připravujeme se na Liberec,“ hlásí Rada.



„Zápas s Brnem jsem sledoval doma v karanténě, není to nic příjemného. Navíc výkon z naší strany byl špatný, to si musíme říct narovinu. S hráči jsme si to už vyříkali. Teď k zápasu musíme přistoupit jinak a máme možnost to napravit, i když nás čeká těžké derby s Libercem. Náš přístup musí být diametrálně odlišný.“

Rada pozorně sledoval „covidové“ trable, kterými si soupeř jeho týmu prošel v Evropské lize. „Hned potom ale dokázali v sestavě, která nebyla optimální, vyhrát v Teplicích. A to i v deseti, kdy měli vyloučeného Peška. Zvládli to hlavně přístupem a nasazením, tohle momentálně Liberec zdobí,“ uvedl jablonecký kouč.

Po sedmi odehraných kolech je na tom z dnešních soupeřů v tabulce lépe pátý Liberec, který získal o tři body více než devátý Jablonec. V Podještědském derby je dlouhodobě úspěšnější Slovan, který má na kontě 25 výher, zatímco Jablonec jen 13.



„Minulou sezonu se nám derby povedla, nepohráli jsme, což bylo důležité,“ konstatoval liberecký kouč Hoftych. „Jde určitě o prestižní zápas. Čeká nás ale deset utkání ve velmi rychlém sledu až do 23. prosince a každý duel je pro nás důležitý. Stejně jako derby.“

A jeho asistent Pavel Medynský, někdejší hráč Jablonce, k soupeři dodává: „Klub je v posledních letech pokaždé mezi pěti nejlepšími týmy, trenérské duo Petr Rada – Zdeněk Klucký spolu pracuje dlouhodobě. Očekávám taktický zápas, boj o střed hřiště. Soupeři se úplně nedařilo v posledních zápasech, naše výhoda by mohla být Evropská liga.“

Oba týmy se v dnešní předehrávce budou muset obejít bez několika hráčů. Liberci bude určitě chybět klíčový záložník Pešek, který dostal v Teplicích červenou kartu. Jablonec bude postrádat zraněné Kubistu a Kratochvíla.