Liberec si chce spravit chuť proti Hradci. Bereme jen výhru, říká van Buren

Podještědský tým před týdnem nezvládl druhou půli utkání v Brně a utrpěl vysokou porážku 0:3. „Chceme navázat na vítězné domácí derby s Jabloncem a získat tři body. Musíme ale hrát celý zápas aktivně a koncentrovaně a ne jen jeden poločas jako v Brně,“ velí Ivan Kopecký, liberecký asistent trenéra.

Slovan je v nesmírně vyrovnaném středu tabulky na 8. příčce, hosté z Hradce Králové potvrzují parádní loňskou sezonu a okupují 4. místo hned za elitním triem Plzeň, Slavia, Sparta.

„Fotbalisté Hradce dál dokazují, že mají dobrou výkonnost, kádr je tam dlouho pospolu a je to znát. Řekl bych, že jejich hra je stejná i po odchodu Vlkanovy, akorát on byl díky své individuální kvalitě v útočné fázi rozdílovým hráčem,“ podotkl Kopecký.

„Hradec je takový nečitelný tým, nemá hráče, o kterých by se řeklo, že jsou hvězdami ligy. To byl Vlkanova a už je v Plzni,“ doplnil s osmi góly suverénně nejlepší střelec Slovanu, nizozemský útočník Mick van Buren. „Oni hrají výborně jako jeden tým, jsou dobře sehraní, čeká nás těžký zápas, ale jdeme do něho s tím, že doma bereme jen výhru.“

I Hradečtí budou mít v neděli co napravovat. Minule totiž nečekaně padli doma v azylu v Mladé Boleslavi s posledními Pardubicemi 1:3.