Nejhorší ligový start za třicet let. S Hradcem potřebujeme bodovat, burcuje Hoftych

Doma U Nisy v úvodních dvou kolech prohrál se Slováckem i Spartou s celkovým skóre 0:6 a v tabulce je poslední.

V sobotu hraje poprvé venku, přesto mají šanci svoji mizernou bilanci vylepšit. Nastoupí totiž proti nováčkovi nejvyšší soutěže Hradci Králové, přičemž Východočeši nemají provozuschopný stadion, proto hrají svá domácí utkání v Mladé Boleslavi, kam to mají Liberečtí mnohem blíž.

„Nula bodů ze dvou zápasů, velmi těžký vstup do sezony pro nás. Jdeme dál, každý začátek je těžký a tenhle je pro nás extra těžký. Potřebujeme s Hradcem bodovat. Musíme být aktivnější v soupeřově šestnáctce, dostávat se víc do zakončení a pak už je to o kvalitě hráčů,“ tvrdí Pavel Hoftych, trenér Liberce, který bude postrádat zkušeného Gebre Selassieho, jenž dostal minule proti Spartě červenou kartu.

Hradečtí dosud dvakrát remizovali. „Liberec je mužstvo otřískané poháry. Do takových situací jako teď se dostal několikrát a ví, jak si s tím poradit. Jsme na špičkách. Je to trochu jiný soupeř než Karviná nebo Bohemka,“ uvedl pro ČTK Stanislav Hejkal, asistent trenéra Hradce Králové.

Napravit nezdar se Celtikem, přejí si v Jablonci

Fotbalisté Jablonce inkasovali v posledních dvou utkáních dohromady sedm gólů. V ligovém duelu v Mladé Boleslavi padli 0:3, ve čtvrtek doma v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy se Celtikem Glasgow 2:4.

V neděli se opět představí na svém stadionu Střelnice v souboji s pražskými Bohemians. „Máme teď náročný program, ale chtěli jsme hrát poháry a musíme se s tím vyrovnat. Dostáváme teď hodně branek, musíme zlepšit obranu, připravit se na neděli a přeorientovat se na ligu s Bohemians. Na odvetu se Celtikem se znovu přepneme až od pondělka,“ poznamenal jablonecký kouč Petr Rada, jehož celek má na kontě tři body za úvodní výhru nad Ostravou.

Bohemians zatím získali jen bod. „Jablonec dvakrát po sobě prohrál vysokým rozdílem, takže ho to asi nějakým způsobem poznamená. Trenér Rada ale určitě dokáže připravit tým na nedělní utkání velmi dobře. Není tím typem trenéra, který by točil sestavu při náročném programu. Má nějakých třináct hráčů, kterým důvěřuje a dává jim velkou minutáž. Osobně nepředpokládám, že by došlo k velké fluktuaci hráčů,“ řekl pro ČTK Erich Brabec, asistent trenéra Bohemians.