Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!

Michael Havlen
  21:11
Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie, nebylo tam takřka nic,“ přiznal Kováč. „Hradec vyhrál naprosto zaslouženě, naproti tomu my se neměli čeho chytit.“
Liberec dostal U Nisy gól po dlouhých čtyřech měsících a po stejné době také vyšel na vlastním hřišti bodově naprázdno, což je pro něj ve vyrovnaném boji o první šestku nepříjemné.

Po zápase s Hradcem se řešilo i netradiční téma: muslimský postní měsíc ramadán. Liberec má v týmu hned několik hráčů, kteří ho dodržují.

Už v prvním poločase jste střídal útočníka Krollise a záložníka Diakitého. Bylo to ze zdravotních důvodů?
Krollise píchlo pod lýtkem a Diakité se necítil dobře, byl hodně vyčerpaný, asi všichni víme proč. Ale to není výmluva. Byl to od nás velice špatný zápas a slabý výkon podali i ostatní hráči.

Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař

U Diakitého asi narážíte na dodržování ramadánu, že? Je to takový problém?
Samozřejmě u profesionálních sportovců to problém je. My takových hráčů máme víc, řešíme to i s kondičním trenérem, a to včetně spaní, protože hráči se v noci modlí a moc nejí. Ve tři hodiny odpoledne je to pro ně asi zrovna ten nejhorší čas. Kayondo zkazil snad 85 procent míčů, a nemůžete mu nic říct, protože je taky v ramadánu. Ale bojoval a ve druhém poločase se rozběhal.

I u výkonu a střídání Mahmiče hrálo roli vyčerpání?
Byl na infuzích, tři dny mu nebylo dobře. Zvažovali jsme, co s tím, ale ráno řekl, že se na zápas cítí. Od začátku bylo ale vidět, že to tam není. Když jsme ho střídali, samozřejmě nebyl spokojený, ale kvalita i energie mu bohužel scházela.

V čem byl Hradec lepší?
Hradec má velmi zkušené mužstvo. Rozhodoval první gól, zvlášť na tak těžkém terénu, který byl ale pro oba týmy stejný. My propadli a Pilař to udělal dobře – navedl si míč jednoduše na střed a uklidil ho k tyči. Nevybavuju si, jestli jsme v zápase měli vůbec nějakou šanci. Myslím, že skoro žádnou. Ke konci už to byla křeč a hradecká obrana to dobře odskákala. Chtěl bych dát kredit Daridovi, který hrál velmi dobře a rychle. Bylo ho plné hřiště. Prohráli jsme zaslouženě, navíc musím říct, že Hradec na nás byl velmi dobře připravený.

Liberecký bek Aziz Kayondo (vlevo) dělá vše pro to, aby si nepustil hradeckého záložníka Adama Vlkanovu k tělu.

Jak jste reagoval o přestávce?
Snažili jsme se kluky nabudit, ale byl jsem zklamaný z jejich reakce. Ani jsem tolik nekřičel, protože jsem z jejich výrazů viděl, že prostě nemají energii. Musíme si to vyhodnotit.

Jak velkou komplikaci je prohra s Hradcem směrem k udržení v top šestce?
Každý zápas je důležitý. Chtěli jsme ten s Hradcem zvládnout a dostat se na 40 bodů, ale dostali jsme nečekanou facku. Teď je potřeba to rychle hodit za hlavu. Máme šest zápasů do konce a musíme všechny hrát jako finále. Musíme kluky zase namotivovat a povzbudit.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
8. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
