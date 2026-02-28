Liberec dostal U Nisy gól po dlouhých čtyřech měsících a po stejné době také vyšel na vlastním hřišti bodově naprázdno, což je pro něj ve vyrovnaném boji o první šestku nepříjemné.
Po zápase s Hradcem se řešilo i netradiční téma: muslimský postní měsíc ramadán. Liberec má v týmu hned několik hráčů, kteří ho dodržují.
Už v prvním poločase jste střídal útočníka Krollise a záložníka Diakitého. Bylo to ze zdravotních důvodů?
Krollise píchlo pod lýtkem a Diakité se necítil dobře, byl hodně vyčerpaný, asi všichni víme proč. Ale to není výmluva. Byl to od nás velice špatný zápas a slabý výkon podali i ostatní hráči.
Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař
U Diakitého asi narážíte na dodržování ramadánu, že? Je to takový problém?
Samozřejmě u profesionálních sportovců to problém je. My takových hráčů máme víc, řešíme to i s kondičním trenérem, a to včetně spaní, protože hráči se v noci modlí a moc nejí. Ve tři hodiny odpoledne je to pro ně asi zrovna ten nejhorší čas. Kayondo zkazil snad 85 procent míčů, a nemůžete mu nic říct, protože je taky v ramadánu. Ale bojoval a ve druhém poločase se rozběhal.
I u výkonu a střídání Mahmiče hrálo roli vyčerpání?
Byl na infuzích, tři dny mu nebylo dobře. Zvažovali jsme, co s tím, ale ráno řekl, že se na zápas cítí. Od začátku bylo ale vidět, že to tam není. Když jsme ho střídali, samozřejmě nebyl spokojený, ale kvalita i energie mu bohužel scházela.
V čem byl Hradec lepší?
Hradec má velmi zkušené mužstvo. Rozhodoval první gól, zvlášť na tak těžkém terénu, který byl ale pro oba týmy stejný. My propadli a Pilař to udělal dobře – navedl si míč jednoduše na střed a uklidil ho k tyči. Nevybavuju si, jestli jsme v zápase měli vůbec nějakou šanci. Myslím, že skoro žádnou. Ke konci už to byla křeč a hradecká obrana to dobře odskákala. Chtěl bych dát kredit Daridovi, který hrál velmi dobře a rychle. Bylo ho plné hřiště. Prohráli jsme zaslouženě, navíc musím říct, že Hradec na nás byl velmi dobře připravený.
Jak jste reagoval o přestávce?
Snažili jsme se kluky nabudit, ale byl jsem zklamaný z jejich reakce. Ani jsem tolik nekřičel, protože jsem z jejich výrazů viděl, že prostě nemají energii. Musíme si to vyhodnotit.
Jak velkou komplikaci je prohra s Hradcem směrem k udržení v top šestce?
Každý zápas je důležitý. Chtěli jsme ten s Hradcem zvládnout a dostat se na 40 bodů, ale dostali jsme nečekanou facku. Teď je potřeba to rychle hodit za hlavu. Máme šest zápasů do konce a musíme všechny hrát jako finále. Musíme kluky zase namotivovat a povzbudit.