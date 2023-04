Fukalův návrat do sestavy: výstavní první gól, pusa do kamery a zklamání

Hrálo se něco přes hodinu, když Fukala po standardní situaci poslal balon z hranice šestnáctky nechytatelně do šibenice jablonecké branky a Liberec vedl na půdě rivala už 2:0. Hlavní sudí Zelinka však po přezkoumání celé situace u obrazovky nakonec gól neuznal kvůli předcházejícímu faulu Olatunjiho v souboji se Sejkem a obrovská radost dvaadvacetiletého libereckého fotbalisty se změnila ve stejně velké zklamání.

„Mrzelo mě to, protože už jsem poslal rodičům pusu do kamery. Ráno jsem jim říkal, že bych chtěl dát první ligový gól, a ještě v derby, měl to být gól pro ně,“ litoval Fukala po bitvě, která nakonec skončila smírně 1:1. „Byl by to můj první ligový gól. Myslím, že jinak bychom to už dohráli. Bohužel takhle to soupeře nakoplo.“

To hlavní bylo v Podještědském derby k vidění po obrátce. Liberec šel do vedení v 60. minutě, kdy se Doumbia zmocnil odraženého míče a svou individuální akci zakončil parádní střelou zpoza vápna do růžku. Brzy poté přidal Fukala druhý gól, ten však sudí Zelinka po chvíli odvolal.

Domácí fotbalisté poté ožili a Liberec zatlačili. V 81. minutě po nakrátko rozehraném rohu Jovovič poslal centr před branku a Sejk balon přizvedl na zadní tyč k Chramostovi, který zblízka hlavou vyrovnal na konečných 1:1. „Myslím, že kdyby rozhodčí uznali ten gól na 2:0, dotáhli bychom to do vítězného konce. Je to škoda, tři body zvenku, ještě k tomu z derby s Jabloncem by nám hodně pomohly. I tak je to venkovní bod a ten bereme,“ řekl obránce Fukala.

Jeho radost z premiérového gólu v lize sice trvala jen krátce, těšit ho však mohl fakt, že se po delší pauze způsobené zraněním mohl plnohodnotně vrátit na hřiště. Bylo to pro něj o to důležitější, že bojuje o účast na letním Euru jednadvacítek.

„Z prvních dvou zápasů na jaře jsme měli čtyři body, byl jsem ve formě, cítil jsem se dobře. Pak jsem z toho vypadl a dával jsem se měsíc a půl do kupy,“ konstatoval talentovaný bek. „Na Euro samozřejmě myslím, ale teď se soustředím na to, ať s Libercem hrajeme tu prostřední skupinu a ať se nám daří. Co bude pak, bude jen bonus, dělám vše proto, abych tam jel,“ dodal.