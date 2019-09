Sudí často chybují proti Liberci. Letos máme smůlu, zní z klubu

Hned po čtyřech utkáních z devíti komise ve svých pravidelných komuniké konstatovala poškození severočeského týmu. To je nejvíc ze všech účastníků nejvyšší soutěže.

Ač hráči i kouč Pavel Hoftych koušou přehmaty těžce, klub se oficiální cestou proti řízení svých zápasů zatím neohradil. „Chceme věřit tomu, že když už dojde k nesprávným rozhodnutím, jedná se o lidské chyby, a ne o úmysl. Proto jsme zatím žádné oficiální stížnosti nepodávali, ačkoliv by dle teorie pravděpodobnosti měly být v dlouhodobém měřítku vyvážené chyby pro a proti. My letos zatím máme smůlu, protože těch chyb v náš neprospěch bylo více a stálo nás to už několik bodů,“ uvedl liberecký ředitel Libor Kleibl.

Shrňme si to: 1. kolo - v Ostravě sudí Berka proti Liberci chybně nařídil penaltu.

5. kolo - na Slavii neměl dohrát domácí Hušbauer kvůli nesportovnímu chování.

6. kolo - v Karviné měl domácí Rundič po faulu na Peška dostat červenou kartu za „zmaření zjevné brankové možnosti“, sudí Adámková však nechala pokračovat ve hře.

9. kolo - Liberec měl s Teplicemi po faulu Vondráška na unikajícího Malinského kopat penaltu, sudí Hrubeš ji však nenařídil.

Bezprostředně po sobotním zápase s Teplicemi, který skončil remízou 1:1, dostal liberecký záložník Tomáš Malinský od novinářů otázku, jestli byl Vondráškův zákrok penaltový. „Vy čekáte, že zase řeknu něco, o čem byste mohli psát a zase by se toho mohl někdo chytit... Víte co, pojďme říkat, že penalta nebyla, ať mají všichni klid,“ řekl, přestože věděl, že faulován byl.

V médiích se totiž hojně přetřásaly jeho výroky po zápase se Spartou, v němž Liberec za faul na něj zahrával pokutový kop, ale podle komise rozhodčích to penalta být neměla. V utkání Liberec - Sparta (3:1) chybovali sudí dvakrát v neprospěch Sparty a jednou naopak. Sparta je dalším týmem, který se v zápisech komise objevuje nejčastěji. Poškozená byla ve třech kolech, ve dvou zápasech hned dvakrát.

Liberci se vstup do nové sezony příliš nepovedl. Po devíti kolech je až desátý, pouhé tři body nad poslední Opavou. Právě tam svěřenci kouče Hoftycha zamíří v příštím kole.

Liberečtí fanoušci v internetových diskuzích soptí nad nepřízní rozhodčích, ale zaznívají i jiné hlasy. „Body jsme si vzali výkonem na hřišti, na sudí bych to nesvaloval, i když ta penalta byla jasná už na první pohled,“ napsal jeden z nich po remíze s Teplicemi.