Nejsem jen žolík, říká liberecký útočník Rabušic před derby v Jablonci

„Možná tuhle statistiku trochu v hlavě mám, ale to je detail. My teď hrajeme o něco úplně jiného, než jestli dám pátý gól v derby. Jde o výhru pro Liberec, to je mnohem důležitější,“ říká Rabušic.

V den zápasu slavíte třicáté čtvrté narozeniny. O to by byla trefa v derby sladší, ne?

No jo, vlastně. Abych se přiznal, narozeniny jdou mimo mě, vůbec jsem nevěděl, že připadají na neděli. Tak to si budu muset dát nějaký dárek. Tím nejlepším by byly tři body.

Berete Podještědské derby jinak než ostatní zápasy?

Ano, docela to řeším. Pohybuju se po městě a hodně lidí mi říká: „Vyhrajte v Jablonci.“ Nejdůležitější ale budou tři body, které momentálně moc potřebujeme. V reprezentační pauze jsme pro to udělali hodně a doufám, že se to ukáže na hřišti.

Po předchozích výsledcích nutně potřebujete bodovat, Jablonec ale také, protože na první letošní výhru teprve čeká. Může být derby vyhrocenější než obvykle?

Myslím, že jo. Jablonec taky nevstoupil do sezony dobře. My se pořád potýkáme s nevyrovnaností výkonů, nedokážeme hrát devadesát minut to, na co máme. V naší hře jsou velké výkyvy. Potřebovali bychom to stabilizovat.

Jak vnímáte současný tým Jablonce?

V létě jsem viděl, že přivedli většinou mladší hráče. Mají zajímavá jména, zatím to sice nedali dohromady, ale to se může každým zápasem změnit. Určitě je to kvalitní tým, který má být v tabulce výš, než kde momentálně je, ale to platí i o nás. Očekávám vyrovnaný zápas, ve kterém budou rozhodovat detaily.

Letos jste zatím ani jednou nenastoupil v základní sestavě Liberce. Považujete se už za klasického žolíka?

V minulých zápasech jsem naskakoval v průběhu hry, ale to se v některém kole může změnit. Uvidíme, jestli to nebude třeba teď v Jablonci. Ale určitě v Liberci nemám jen roli žolíka. Makám na sto procent a až se to trenérovi bude hodit, jsem připravený nastoupit od první minuty.

V minulých dnech nastoupil na post sportovního manažera Slovanu váš bývalý spoluhráč Theodor Gebre Selassie. Je to velký přínos?

Theo je velká persona a doufám, že využije zkušenosti, které posbíral v Německu. Je tady ale zatím krátce a není jednoduché se se vším sžít. Každý den je v kontaktu s kabinou a budoucnosti to určitě bude ku prospěchu.