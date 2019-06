Liberec získal útočnou posilu, ze Slavie přichází Kuchta

Kuchta už ve středu s libereckou výpravou odcestoval na soustředění do Rakouska. Je sice hráčem Slavie, ale ligové starty zatím sbíral v dresu Bohemians, Slovácka a naposledy v Teplicích. Na kontě má 44 zápasů v nejvyšší české soutěži a sedm branek. Všechny přitom vstřelil v uplynulé ligové sezoně.

Letní přestupy změny v prvoligových týmech

„Ačkoliv je to stále mladý hráč, má už dost ligových zkušeností a byl i členem reprezentační jednadvacítky,“ upozornil liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal. „Jedná se o pohyblivého a průbojného útočníka s čichem na góly. Trenér Hoftych se s ním zná z dob působení u mládežnických reprezentačních výběrů.“

Kádr pro desetidenní herní kemp tvoří třiadvacet hráčů do pole a čtyři brankáři. Mezi nimi je stále i gólmanská kometa loňské sezony Filip Nguyen, kterého loví Slavia.

S týmem Slovanu odcestoval do Rakouska rovněž stoper Taras Kačaraba, který U Nisy hostuje z ukrajinského Šachtaru Doněck a jeho mateřský klub ho zatím ponechal v Liberci. Odjel také záložník Tomáš Malinský, i když si obnovil zranění stehenního svalu. „Je důležité, že základ mužstva zůstal pohromadě, je znát dobrá práce minulých trenérů, jen potřebujeme zapracovat na některých věcech,“ uvedl Hoftych.

Kdo trénuje v Rakousku Brankáři: Nguyen, Vliegen, Knobloch, Hasalík Obránci: Hybš, Karafiát, Kačaraba, Fukala, Mikula, Lehoczki, Heppner Záložníci: Oscar, Mara, Breite, Potočný, Beran, Koscelník, Micovčák, Nešický, Pešek, Malinský, Dordič, Ondráček Útočníci: Musa, Pázler, Kuchta, Ju

Na seznamu hráčů jsou i navrátilci z hostování z druholigového Varnsdorfu obránce Petr Heppner a záložník Adam Ondráček. Vysloužit si smlouvu v Liberci se snaží srbský záložník Bojan Dordič z Varnsdorfu. Do Rakouska naopak neodcestoval záložník Miloš Bosančič, který sice se Slovanem začal přípravu, ale o víkendu už se vrátil domů do Srbska.

„Bylo to pragmatické rozhodnutí obou stran. Miloš prošel testy velmi slušně, potkal se i s vedením klubu, ale nakonec to obě strany vyhodnotily tak, že u nás pokračovat nebude. Ve středu pole máme konkurenci a Miloš by už v Liberci neměl takovou pozici, na kterou byl z minulých let zvyklý,“ vysvětlil trenér Pavel Hoftych.

Ve výpravě Liberce chybí také slovinský stoper Damjan Vukliševič, který zřejmě odejde na hostování či přestup do jiného klubu.

Liberečtí znovu našli azyl v hornorakouském městečku Aigen ležícím pár kilometrů jižně od Lipna a českých hranic. Kromě tréninků čekají fotbalisty Slovanu během kempu tři zápasy se zahraničními celky, první už zítra s rakouským LASK Linec. Dalšími soupeři budou kyperský tým Apollon Nikósie a Dynamo Moskva. „V Rakousku budeme mít velmi těžké soupeře, potom hned půjdeme do ligy, start je strašně rychlý, máme málo času,“ připomněl kouč Hoftych.