Úlovek z Dánska. Jsem natěšený a chci Liberci pomoct, říká Žambůrek

„Všechno se seběhlo strašně rychle. Ve čtvrtek se hostování domluvilo, šel jsem si rychle zabalit a druhý den ráno už jsem letěl,“ komentoval dvaadvacetiletý střední záložník svůj bleskový přesun pod Ještěd.

Žambůrek je hráčem dánského celku Viborg FF. V tomto ročníku zasáhl v jeho dresu do tří zápasů ze šesti. V minulé sezoně si připsal 19 startů s bilancí jednoho gólu a jedné asistence. Byl také členem české mládežnické reprezentace na nedávném evropském šampionátu jednadvacítek. Pod Ještědem se potká hned s několika bývalými spoluhráči z národního týmu. „Nejlíp se znám s Lukášem Červem. Působili jsme spolu už ve Slavii,“ prozradil.

Levonohý záložník vyrůstal v mládežnických akademiích pražských klubů Bohemians a Slavie. Coby čerstvý vítěz dorostenecké ligy i poháru přestoupil v létě 2018 do anglického Brentfordu. V sezoně 2019/20 pomohl týmu do play off EFL Championship, které však neskončilo postupem do nejvyšší soutěže. Následně odešel na hostování do třetiligového celku Shrewsbury.

V lednu 2022 následoval přestup do prvoligového dánského Viborgu. V tomto klubu zasáhl Žambůrek za dvě sezony do 33 utkání s bilancí jedné branky a dvou asistencí.

Nejvyšší českou soutěž mladý středopolař ještě neokusil. „Jednoduché to určitě nebude. Jsem ale natěšený a za příležitost hrát ve Slovanu jsem moc rád. Budu se snažit klubu co nejvíce pomoct,“ řekl.