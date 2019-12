Nguyen a Slavia? V létě něco proběhlo, ale teď o ničem nevím

Nguyen byl zvolen nejlepším domácím hráčem utkání. Blýskl se hlavně proti slávistickému kapitánovi Součkovi. Nejdřív vychytal jeho gólovou střelu, poté mu zmařil i pokutový kop.

Tahle situace z 38. minuty, kdy Liberec prohrával už 0:2, byla hodně zajímavá. Kačaraba sice v domácím vápně zasáhl balon, ale poté podkopl Bořila a sudí Zelinka po přezkoumání videa nařídil penaltu.

Liberecký kouč brankářů Marek Čech rychle běžel za Nguyenem, aby mu udělil důležitou radu. Sice za to dostal žlutou kartu, jeho slova však evidentně zafungovala. Nguyen totiž zůstal stát uprostřed branky a slabou střelu Součka vyrazil. „Trošku jsem koukal, co tam Mára Čech dělá. Před zápasem jsme se bavili, že on bude na tribuně a najednou je u mě za bránou,“ usmál se brankář Nguyen. „Řekl mi, že Souček to kope často doprostřed, tak ať zůstanu stát co nejdéle. Tak jsem zůstal stát co nejdéle, a trefil mě.“

Souhrn 19. kola fotbalové ligy

Chvíli před penaltou Nguyen dlouhým nákopem vybídl k sólu Malinského, který však Koláře ve slávistické brance tváří v tvář neprostřelil. „Zkoušíme to na tréninku. Bylo štěstí, že to Coufal netrefil, a tak šel Malina sám. Ale bohužel jsme neproměnili ani tuhle šanci. Kdybychom dali gól aspoň na 2:1, byl by to určitě jiný zápas,“ litoval liberecký gólman. „Když doma inkasujete dva rychlé góly, tak to není nic příjemného. Ale i tak se potom ukázalo, že dokážeme hrát s týmem jako je Slavia.“



Liberec se proti největšímu favoritovi ligy musel obejít hned bez tří hráčů základní sestavy. Hrát nemohli Baluta, Oscar ani nejlepší střelec týmu Musa. Důvod byl u všech stejný: U Nisy jsou zapůjčení právě ze Slavie, která nechce, aby proti ní nastupovali vlastní hráči. „Když sem šli na hostování, tak se počítalo s tím, že proti Slavii hrát nebudou. Na to jsme museli být připravení,“ konstatoval Filip Nguyen.



I jeho jméno se skloňuje v souvislosti se Slavií. Pokud by pražský velkoklub prodal gólmana Ondřeje Koláře – mimochodem libereckého odchovance – jedním ze žhavých kandidátů na jeho místo bude zřejmě také Nguyen. „Já teď o žádném zájmu nevím. Samozřejmě v létě něco proběhlo, ale teď o ničem nevím,“ odrazil brankář dotaz na tohle téma. „Já jsem to bral jako každý jiný zápas. Je mi jedno, jestli hrajeme se Spartou, se Slavií nebo s někým jiným. Vždycky se snažím podat co nejlepší výkon.“