Asistencemi nastartoval liberecký obrat. Hlavatý: Jsem pyšný, jak jsme to zvládli

„Bylo znát, že je to první zápas, místy to bylo nervózní. Po rychlém gólu Karviné jsme byli zpražení, ale o to víc jsem pyšný na to, jak jsme utkání dokázali otočit,“ řekl Hlavatý, který má v šestadvaceti patřit k lídrům mladého libereckého týmu.

Hned v úvodu vás Regáli zaskočil krásným gólem a vzápětí jste po nepovedené malé domů málem inkasovali podruhé. Musel jste v té chvíli spoluhráče na hřišti hodně uklidňovat?

Snažili jsme se o to společně, byl tam i Honza Mikula a další zkušenější hráči. Ano, zaskočení jsme byli, ale nebyla to z naší strany systémová chyba. Prohráli jsme hlavičkový souboj a Regáli to trefil parádně, líp to ani nešlo. Začátek nám úplně nevyšel, gól nás zpražil a chvíli nám trvalo, než jsme se z toho dostali. Pak jsme ale našli svoji tvář a ještě do přestávky se to ukázalo. Ve druhém poločase jsme hráli na brejky, v některých fázích jsme byli asi zbytečně pasivní, ale byl to první zápas a bude chvíli trvat, než si všechno úplně sedne. Ale ukázali jsme morálku. Jsem na nás pyšný, že jsme to zvládli takticky a v některých pasážích i dobře technicky.

Michal Hlavatý

Třeba při vyrovnávacím gólu na 1:1, který jste dali po přímočaré akci na pár doteků…

Začalo to už u Huga (brankáře Bačkovského), Ichič (Icha) to zrychlil, hřiště se pro mě otevřelo a Víša (Višinský) si o míč řekl pohybem. Chceme hrát do rychlosti a vertikálně a v té akci se to všechno sešlo. Bylo by fajn hrát takhle.

Spousta lidí byla zvědavá na nový Slovan. Jak důležité bylo pro váš mladý tým odstartovat třemi body?

Důležité to bylo, očekávání jsou velká, ale pod tlakem vznikají diamanty. Snažili jsme se oprostit od mediálních tlaků. Výhra nám určitě pomůže, ale pokud ji nepotvrdíme příští týden doma, bude k ničemu.

Připsal jste si dvě asistence. Berete to tak, že jste tím ospravedlnil svou cenovku?

Cenovku neřeším, na takové věci by hráč neměl myslet, ale jsem rád, že mi klub tak věří. Když to srovnám s minulým rokem, tak jsem měl dvě asistence po celém podzimu, a teď to klaplo hned v prvním zápase. Ale je to stejné jako s týmem: musím na to navázat příště.

Byl jste druhý nejstarší hráč v sestavě Liberce. Berete si proto v kabině větší slovo?

Snažím se. S tím jsem do toho šel, že budu ve 26 letech patřit ke starším hráčům. V týmu jsou i jiní přirození lídři a já se k nim snažím taky patřit, ale není to tak, že jsem přišel do Liberce a chtěl bych být na sílu nějaká velká osobnost. Člověk si musí pozici vybudovat. A o to se budu dál snažit.