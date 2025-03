Kováč po domácí remíze s Duklou kritizuje: Stěžejním hráčům se zápas příliš nepovedl

„Věřili jsme, že se v prostřední skupině tabulky vyšvihneme výš, ale promarnili jsme to,“ pokračoval Kováč. Jeho svěřenci měli zápas dobře rozehraný, po necelé půlhodině hry je poslal do vedení Višinský. Hosté však po změně stran po rohu vyrovnali a nic podstatného se pak už nestalo.

V čem byl problém?

Nehráli jsme to, co jsme úplně chtěli, chtěli jsme si otvírat prostory na krajích a dostávat se za soupeře, ale hrozně moc jsme se s tím drbali. Když jsme dali v prvním poločase gól, cítil jsem, že se to může zlomit, ale potřebovali jsme vstřelit ještě jeden gól, abychom se uklidnili. Ve druhém poločase Dukla hrála hodně zezadu, ale nám scházela rychlost a trpělivost, bylo to hrozně kostrbaté a časem to už byla křeč. Střídali jsme Krollise, protože ho bolela záda, a do útoku jsme poslali nejdřív Letenaye a pak Nyarka, ale už se do toho moc nedostali.

Poměrně brzy jste střídal i Hlavatého, který má liberecké hře dodávat kreativitu. Co bylo důvodem?

Zápas proti Dukle se mu moc nepovedl. V prvním poločase byl hodně ztrátový, moc se mi nelíbil ani jeho pohyb, a tak jsme do sestavy sáhli dřív a dali tam Zybu. Bohužel stěžejním hráčům se utkání celkově příliš nepovedlo. Je to obrovská škoda. Byli jsme přesvědčení o tom, že to zvládneme a potvrdíme bod z Bohemky. Místo toho pátý zápas doma zremizujeme. Znovu jsme vedli, ale nedokázali vyhrát. Když se zápas láme, nedokážeme to zlomit na svou stranu, už je to frustrující. Máme teď derby v Jablonci a musíme pro to udělat všechno. Pokud ten zápas zvládneme, fanoušci na spoustu věcí zapomenou, ale čeká nás obrovsky těžký zápas. Ale stát se může cokoliv, zkusíme tam urvat body.

Po dvou zápasech, kdy úspěšně chytal Krajčírik, jste do branky poslali Koubka. Jak jste o tom uvažovali?

Krajčírik to zvládl velmi dobře, byly za ním čtyři body a hlavně první zápas s Boleslaví od něj byl výborný, ale rozhodli jsme se pro zkušenost - i proto, že nás teď čekají zápasy, které budou na psychiku nejtěžší. Potřebujeme do našeho mladého týmu dostat zkušenost, aby se to nějak vybalancovalo. Na postu brankáře problém nemáme, problém je ten, že nedokážeme zápasy dotlačit k vítězství.

První šestka vám pomalu utíká, ztráta už je poměrně značná. Nekoukáte se už v tabulce spíš pod sebe?

Samozřejmě se musíme dívat na obě strany, ale dnes bylo krásně ložené, abychom se dostali někam na osmé místo a přitáhli se k šestce blíž. Je pro nás obrovské zklamání, že se to nepodařilo.