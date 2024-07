Liberec posílil obránce Halinský, Dukla ulovila slovenského reprezentanta

Pražané na sociální síti X uvedli, že budou mít možnost si dvacetiletého zadáka po půl roce předčasně stáhnout zpět.

Halinský v minulém ročníku hostoval v Pardubicích a ve své první sezoně v nejvyšší soutěži zasáhl za Východočechy do 27 utkání. Předtím hrával druhou ligu za Příbram a Vlašim. V květnu prodloužil smlouvu ve Slavii, nastoupil s ní do přípravy a několika zápasů, ale místo si zatím nevybojoval. Mladý stoper patří do kádru české reprezentace do 21 let.

Halinský se v Liberci znovu sejde s trenérem Slovanu Radoslavem Kováčem, jenž ho v minulé sezoně vedl v Pardubicích. Severočeský klub pod novým majitelem Ondřejem Kaniou mohutně posiluje a v nadcházející sezoně se pokusí zaútočit na evropské poháry.

Dukla přivedla z Itálie obránce Svobodu

Fotbalisty Dukly posílil talentovaný obránce Michal Svoboda. Kapitán slovenské reprezentační devatenáctky bude v týmu nováčka nejvyšší soutěže rok hostovat z italského klubu Spal Ferrara a Pražané poté budou mít možnost uplatnit na něj opci. Celek z Julisky o tom informoval na svém webu.

Rodák z Bratislavy v 16 letech odešel ze Slovanu do Itálie. Nejprve dvě sezony působil ve Spalu a v minulém ročníku hostoval v Bologni, za kterou hrál v týmu do 19 let. „Teď mě čeká výzva. Z italské mládežnické ligy zabojuji o místo v sestavě v české nejvyšší soutěži, je to zásadní posun v mé kariéře,“ uvedl devatenáctiletý Svoboda.