Slávistický talent Alijagič chce jít v Liberci v Musových stopách

„Měl jsem za cíl porvat se o místo v A-týmu Slavie, ale nakonec jsme se s trenéry dohodli, že bude lepší, když půjdu do týmu, který o mě má zájem a je také ambiciózní. Věřím, že tady budu mít větší možnost nastupovat v první lize,“ říká fotbalový talent, který na svůj první ligový start zatím čeká.

Nabídka severočeského celku ho potěšila. „Liberec jsem vždycky bral jako rodinný klub, který posouvá hráče do top týmů v Česku, nebo je sám dokáže prodávat do ciziny. Uvědomuje si svoje možnosti, ale vždycky chce hrát co nejvýš,“ dodal rodilý Pražák s bosenskými kořeny.

S fotbalem začínal na Spartě, ale ve 12 letech se přesunul do konkurenční Slavie. Z mládežnických kategorií postoupil do B-týmu a vloni v létě zamířil na hostování do Vlašimi. Tam mezi mnohem zkušenějšími hráči doslova gólově explodoval: 11 branek dal ve druhé lize a k tomu navrch čtyři v poháru. „Povedlo se to nad rámec očekávání asi všech lidí,“ těší Alijagiče. „Do Vlašimi jsem šel s cílem dát deset gólů za sezonu a splnil jsem to už během půl roku.“

Liberec na tom na podzim nebyl s produktivitou nejlíp, a tak by se mu hodilo, kdyby Alijagičovi střelecká fazona vydržela. „Je to hodně gólový útočník, typický hrotový hráč, který se cpe do šestnáctky a umí zakončit,“ charakterizuje ho liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Kromě Alijagiče přivedl Slovan v minulých dnech na přestup další dva mladíky: druhého slávistu Denise Višinského a Nigerijce Ahmada Ghaliho ze slovenského Trenčína.

Angažmá pod Ještědem Alijagičovi doporučil i chorvatský útočník Petar Musa. Toho také Slavia před časem poslala na hostování do Liberce, kde se mu dařilo a zamířil zpět do Edenu. „Dělám si z něj trochu legraci, že jsem o krok napřed. On přišel do Liberce o rok starší a ve druhé lize dal předtím míň gólů. Jsme velcí kamarádi a oba milujeme střílení gólů,“ usmívá se osmnáctiletý talent.