Liberec měl zápas s Budějovicemi v moci, ale v závěru výhru ztratil

Do vedení šli ve 22. minutě. Frýdek vyslal nepříliš nebezpečnou střelu z hranice šestnáctky, gólman Šípoš překvapivě míč neudržel, čehož pohotově využil číhající van Buren, ještě v minulé sezoně hráč Jihočechů, a zblízka svým čtvrtým gólem v letošním ročníku skóroval.

Liberečtí poté v prvním poločase bezpečně ovládali hru, i po změně stran neustále hrozili, předváděli pohledné akce, ale pojišťující druhý gól nedokázali přidat. Po centru z trestného kopu poslal míč do sítě hlavou Talovjerov, ale branka nebyla kvůli ofsajdu uznána. A v posledních vteřinách přišel krutý trest.

Do té doby naprosto neškodné Budějovice až v závěru dvakrát zahrozily a vytěžily zlatou remízu. Nejprve Vliegen skvěle vyrazil ránu Hellebranda, ale na sklonku předposlední minuty belgický brankář ve službách Slovanu předvedl totožný kiks, jako jeho protějšek. Švec vystřelil z dálky, Vliegen míč, který před ním skončil, nečekaně neudržel, důrazný Havel přetlačil Purzitidise a srovnal skóre...

„Myslím, že jsme podali výborný výkon, po celý zápas jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme iks příležitostí to vedení navýšit. To byl ten klíč. Druhý gól jsme nedali, to pak má soupeř vždycky až do konce šanci, my jsme jednu situaci nepohlídali, a proto jsme nevyhráli,“ řekl zklamaný kouč Liberce Luboš Kozel.

„Vytěžili jsme maximum, po inkasovaném gólu na nás spadla deka, domácí byli lepší a měli jsme štěstí. Kdyby domácí šli do vedení dva nula, už by to bylo složité. Bod bereme jako vítězství,“ uznal trenér Českých Budějovic Jozef Weber.